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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Kalın, “Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından ABD Başkanı Bidena sözde soykırım tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın (arşiv).

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı tarafından 1915 olayları hakkında kullanılan ifadelere yönelik açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu ifadelerin kötü niyetli ve kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet tohumları ekmeye çalışan radikal Ermeni lobilerin baskısıyla ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı talihsiz açıklama, Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” ifadeleri kullandı.

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Bilimsel kanıttan yoksun

Sözde soykırım iddialarının herhangi bir hukuki alt yapısının olmadığını belirten Kalın, “Açıklamada ortaya atılan sözde ‘soykırım’ iddiası uluslararası hukukun talep ettiği dayanaklardan ve bilimsel kanıtlardan yoksundur. Tarihi olaylar tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Tarihi gerçekleri siyasi konjonktürün dar çıkarları belirleyemez. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığında, tarihi bir meseleyi siyasetin ve kötü niyetli çevrelerin gölgesinden kurtarmak istemiştir. Hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri görmezden gelip adil olmayan bir tutum sergilemiştir” ifadelerine yer verdi.

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Normalleşme çalışmalarına zarar verecek

Biden tarafın yapılan açıklamanın Ermenistan ile Türkiye’ arasındaki normalleşme sürecine de zarar vereceğini belirten Kalın şunları kaydetti:

  • "Ülkemiz ve milletimiz bir arada yaşama kültürü konusunda tarihin en önemli örneğini temsil eden bir medeniyete mensuptur. Türkiye Cumhuriyeti bu nedenle hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır.
ABD Başkanı’nın mesnetsiz iddialara dayanan açıklaması, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme çabalarına da zarar verecektir.

Yalan ve iftira kampanyalarına prim verilmeyecek


Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti, tüm kurumlarıyla ve tüm fertleriyle ülkemize yönelik yürütülen istismar, yalan ve iftira kampanyalarına asla prim vermeyecektir. ABD Başkanı’nı Türkiye-ABD ilişkilerinde derin yaralar açacak bu talihsiz açıklamasını düzeltmeye, adil olmaya ve bölgesel barışa hizmet edecek bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı Türkiye her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edecektir.”

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