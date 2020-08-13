Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ‘İsrail- BAE anlaşmasına’ tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından İsrail ile BAE arasında varılan anlaşamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kalın, “Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır” ifadelerine yer verdi.
Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı
- İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.
- Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.
- Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.
- BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.
- BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.