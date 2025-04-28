Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Heyecan başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Antalya'da başladı. Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında, bisikletçiler, 132 kilometre pedal bastı. TUR 2025’in ilk etabını, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Belçikalı sporcu Simon Dehairs kazandı.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), Antalya'da başladı. Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı. TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın spora büyük destek verdiğini vurgulayarak, “Ülkemiz, spor turizmi ve spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye, büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda” diye konuştu. Spor turizminin önemine dikkati çeken Bakan Bak, “Spor turizmi açısından Antalya, bizim marka şehrimiz. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayınlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye, ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
İLK ETABIN KAZANANI BELÇİKALI SPORCU
Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında bisikletçiler, 132 kilometre pedal çevirdi. TUR 2025’in ilk etabını, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs kazandı. Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti. Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak ‘turkuaz mayo’yu giydi. China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı. Yarışın ikinci etabı olan 167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabına bugün devam edilecek.