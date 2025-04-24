60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihi parkurda 23 takıma ev sahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yılında tarihi bir yarışa imza atmaya hazırlanıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir’de sona erecek.





1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 13 ülkeden 3 World Team, 13 Pro Team, 7 Continental Team olmak üzere 23 takım,161 bisikletçi katılacak. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılan takımlar arasında hem bu dev organizasyona yıllardır renk katan deneyimli ekipler yer alıyor.





Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 2025 yılında ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye’den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.









60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na gelen yıldız sporcular





TUR’a tırmanış ustalarından öne çıkan bisikletçiler: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Genel Klasman şampiyonu “Profesör” lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç ve gelecek vaadeden yokuşçu Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck) olacak.





Sprinter olarak öne çıkan isimler: İtalya ve Fransa Turu’nda etap zaferleri olan Avrupa şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ile dünyanın en iyi sprinterlerinden ve klasik yarışçılarından, 2 anıtsal yarış Milano-Sanremo ve Flandre Turu şampiyonu 4 kez de Tour de France etap zaferi kazanan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) TUR’a heyecan katacak.









TUR'un Vazgeçilmezleri: En Çok Katılan Takımlar





2025 yılında 60.yılını kutlayacak dev organizasyona en çok katılım gösteren ekiplerin başında 14. kez katılacak olan XDS Astana Team ve VF Group Bardiani-CSF-Faizané geliyor. İspanyol temsilcisi Caja Rural-Seguros RGA da 13. Kez, Amerika Birleşik Devletleri takımı Team Novo Nordisk 10.kez ve Belçika temsilcisi Lotto 11. Kez TUR 2025 yollarında mücadele edecek.





Geçmişten Günümüze TUR’un Başarılı Takımları

• Team Picnic PostNL (Hollanda), TUR’da elde ettiği 10 etap galibiyeti ve 1 genel klasman şampiyonluğuyla en başarılı WorldTour takımları arasında.

• XDS Astana Team (Kazakistan), 2 genel klasman zaferi ve 5 etap galibiyetiyle TUR tarihinde iz bırakmış durumda.

• VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya), 11 etap galibiyetiyle ProTeam seviyesinin en üretken ekiplerinden biri.

• TUR’un unutulmaz anlarından biri, Lotto takımının 2016 Aksaray-Konya etabındaki çapraz rüzgâr stratejisiyle hafızalara kazınmıştı.





Türkiye’den 3 Kıta Takımı ile Geniş Temsil





İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor takımları ile Türkiye, bu yıl da 3 kıta takımıyla yarışa ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin en iyi bisikletçileri ile uluslararası arenadaki tecrübeli isimlerle oluşan kadrolar, Türk takımlarını rekabetçi kılıyor.









TUR’da Sosyal Sorumluluk Vurgusu





Amerikan ekibi Team Novo Nordisk, kadrosundaki tüm sporcuların Tip1 diyabetli olması nedeniyle TUR’da sadece sportif başarı değil, sosyal farkındalık anlamında da büyük bir etki yaratıyor. 2011 yılında kazandıkları genel klasman zaferiyle profesyonel pelotonda ilklere imza atmışlardı.





Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiket Turu’na 4 kez katılan Alman ekip BIKE AID, bir bisiklet takımı olmanın ötesinde, sporu toplumsal fayda için kullanan ender projelerden biri. Almanya merkezli bu takım, özellikle Afrikalı sporculara uluslararası bisiklet arenasında yer açma ve onların gelişimine katkıda bulunma misyonuyla hareket ediyor. BIKE AID, birçok Afrikalı bisikletçiye Avrupa’daki profesyonel yarışlarda kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Almanya’nın kıta takımı lisanslı ekibi BIKE AID, 1250’nin üzerindeki üye sayısıyla ülkesinin en büyük bisiklet topluluğu unvanını taşıyor.





TUR’da Sosyal Medyayla İç İçe Yeni Nesil Bir Bisiklet Takımı





Hollanda merkezli, genç ve dinamik bir kıta (Continental) bisiklet takımı Tietema Rockets 2025 yılında Fransa lisansı ile yarışlara katılıyor. 2023 sezonunda Hollandalı bisikletçi Bas Tietema tarafından kurulan Tietema Rockets, YouTube ve sosyal medyada oldukça popüler olan Tour de Tietema kanalı ile takipçilerine eğlenceli ve enerjik bisiklet içerikleri üretiyor. Eğlenceli ve samimi sosyal medya diliyle, bisiklet dünyasına yeni bir soluk katmayı hedefleyen takımın da mottosu “Eğlenerek yarışmak” ve bisikleti daha geniş kitlelere sevdirmek.





Gözler Etaplarda, Hedef liderlik Formalarında…





2025 yılında 60. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur’unda takımlar, 8 etap boyunca 1000 kilometrenin üzerinde bir parkurda mücadele edecek. Sprint etabından dağ etabına, deniz kenarından tarihi rotalara uzanan bu yolculukta yalnızca hız değil, strateji, dayanıklılık ve takım ruhu da öne çıkacak.





60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun UCI kategorilerine göre takım listesi:





UCI kategorilerine göre 3 World, 13 Pro ve 7 Continental Takım, tarihi pelotonda mücadele verecek. Sezon sonu UCI puanına göre takımlar sıralaması;

• 3 World Team:

o Alpecin- Deceuninck (Belçika)

o Team Picnic PostNL (Hollanda)

o XDS Astana Team (Kazakistan)









• 13 Pro Team:

o Lotto (Belçika)

o Uno-X Mobility (Norveç)

o Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)

o Equipo Kern Pharma (İspanya)

o VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)

o Burgos- Burpellet- BH (İspanya)

o Team Polti VisitMalta (İtalya)

o Tietema Rockets (Fransa)

o Euskaltel-Euskadi (İspanya)

o Solution Tech Vini Fantini (İtalya)

o Team Flanders-Baloise (Belçika)

o Wagner Bazin WB (Belçika)

o Team Novo Nordisk (ABD)









• 7 Continental Team:

o Terengganu Cycling Team (Malezya)

o Mazowsze Serce Polski (Polonya)

o China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)

o Bike Aid (Almanya)

o İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

o Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

o Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)









Giro d’Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarına renk katan takımlar, bu kez kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda paylaşacak.



