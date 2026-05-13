Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.