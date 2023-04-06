Cumhur’da 19 ilde ortak liste

Cumhur İttifakı.
Cumhur İttifakı ortakları, 14 Mayıs’ta 19 ilde ortak liste ile seçime girmeye hazırlanıyor. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs'ta en fazla dört milletvekili çıkartabilen 19 ilde seçimlere ortak liste ile gitmeye hazırlanıyor.
10 İLDE MHP İLE 9'UNDA DİĞERLERİYLE
AK Parti kaynakları, 19 ilin 10'unda MHP ile ortak liste oluşturulabileceğini ifade ederek, "Genel Merkezler arasında geliştirilen diyaloga bağlı olarak il sayısı 5'e kadar düşebilir" bilgisini paylaştı. Kaynaklar; Yeniden Refah Partisi, BBP, HÜDA PAR ile de 9 ilde ortak liste oluşturmak için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. HÜDA PAR’ın biri Doğu ve biri ise Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere AK Parti listelerinden iki ilde seçimlere girmek için istişareler yürüttüğünü aktaran kaynaklar; AK Parti'de üst Komisyon toplantısında listelere son şeklinin bugün verileceğine işaret etti. Listeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu kararın ardından gönderilecek.
25’İNCİ DÖNEMLİKLER 3 DÖNEM DIŞI
AK Parti kaynakları, 3 dönem kuralı üzerinde de fikir jimnastiğinin sürdüğünü bildirerek, 7 Haziran 2015 seçimleri ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında beş aylık 25'inci dönemin 3 dönem kuralı kapsamına takılmayacağını da vurguladı.