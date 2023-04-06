Cumhur’da 19 ilde ortak liste

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz yavrularımızın istikbali için kentsel dönüşüm milletimizin canıdır dedik, malıdır dedik ve demeye de devam edeceğiz… Şimdi bize deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız diyenler var. Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50’nci günde, 70 bin yuvanın harcını 55’inci günde karan bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azmede, kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir… Evvel Allah 650 bin yuvayı da kurarız milletimize armağan ederiz. Onlar ne derlerse desinler cumhur ittifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik. Bu noktada kararlıyız…11 ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz.” diye konuştu.