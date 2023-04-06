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Gündem

Cumhur’da 19 ilde ortak liste

AK Parti'de üst Komisyon toplantısında listelere son şeklinin bugün verileceğine işaret etti. Listeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu kararın ardından gönderilecek.

Uğur Duyan
04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı.

Cumhur İttifakı.

Cumhur İttifakı ortakları, 14 Mayıs’ta 19 ilde ortak liste ile seçime girmeye hazırlanıyor. AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs'ta en fazla dört milletvekili çıkartabilen 19 ilde seçimlere ortak liste ile gitmeye hazırlanıyor.

10 İLDE MHP İLE 9'UNDA DİĞERLERİYLE

AK Parti kaynakları, 19 ilin 10'unda MHP ile ortak liste oluşturulabileceğini ifade ederek, "Genel Merkezler arasında geliştirilen diyaloga bağlı olarak il sayısı 5'e kadar düşebilir" bilgisini paylaştı. Kaynaklar; Yeniden Refah Partisi, BBP, HÜDA PAR ile de 9 ilde ortak liste oluşturmak için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. HÜDA PAR’ın biri Doğu ve biri ise Güneydoğu Anadolu'da olmak üzere AK Parti listelerinden iki ilde seçimlere girmek için istişareler yürüttüğünü aktaran kaynaklar; AK Parti'de üst Komisyon toplantısında listelere son şeklinin bugün verileceğine işaret etti. Listeler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bu kararın ardından gönderilecek.

25’İNCİ DÖNEMLİKLER 3 DÖNEM DIŞI

AK Parti kaynakları, 3 dönem kuralı üzerinde de fikir jimnastiğinin sürdüğünü bildirerek, 7 Haziran 2015 seçimleri ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında beş aylık 25'inci dönemin 3 dönem kuralı kapsamına takılmayacağını da vurguladı.


Bakan Kurum: Cumhur İttifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik
Bakan Kurum: Cumhur İttifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Biz yavrularımızın istikbali için kentsel dönüşüm milletimizin canıdır dedik, malıdır dedik ve demeye de devam edeceğiz… Şimdi bize deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız diyenler var. Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50’nci günde, 70 bin yuvanın harcını 55’inci günde karan bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azmede, kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir… Evvel Allah 650 bin yuvayı da kurarız milletimize armağan ederiz. Onlar ne derlerse desinler cumhur ittifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik. Bu noktada kararlıyız…11 ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz.” diye konuştu.


#seçim
#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#BBP
#Yeniden Refah Partisi
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