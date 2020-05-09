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Gündem Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkayanın yalan haberi ortaya çıktı
ANKARA

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın yalan haberi ortaya çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın; 4 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan "İşte o tutanak" başlıklı haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Küçükkaya
Aykut Küçükkaya

Söz konusu haberde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı arsadaki ahşap çardak ve şöminenin kaldırılmasına yönelik tutulduğu iddia edilen bir tutanak yayınlandı.

Fahrettin Altun'un kiraladığı arsada, herhangi bir kaçak yapı olmadığı, iddia edilen yapıyla ilgili düzenlenmiş usule uygun bir tutanağın da bulunmadığı bildirildi.

Yapı tatil tutanağı düzenlenmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı tutanağın usulsüz olduğu tespit edildi. Belediye yetkililerinin, eğer kaçak bir yapı varsa ve yıkılması gerekiyorsa, usulüne uygun Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesi ve bu tutanağın ilgililere tebliği gerektiği ifade ediliyor.

Söz konusu asılsız haber.

Yapı Tatil Tutanağı için de ortada bir "yapı"nın olmasının şart olduğu bildirildi.

Belediye yetkililerince imar mevzuatı ve yargı kararlarında tarif edilen bir yapı olmamasına rağmen işlem yapılması dikkat çekiyor.

Tutanak tek taraflı hazırlanmış kimlerin hazırladığı ise bilinmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin; kanuna aykırı bir yapılaşma tespit edilemediği için yapı tatil tutanağı düzenlemediği, yayınlanan tutanağın hem usulüne uygun tutulmadığı, hem de kimlerin düzenlediğinin belli olmadığı tespit edildi.

İmar hukuku uzmanı hukukçulardan alınan bilgiye göre yayınlanan tutanağın imar tespit tutanağı niteliği taşımadığı, mahkemeler nezdinde hüküm ifade etmeyeceği ve muhtemelen haberi yayınlayanlar ve konu hakkında demeç veren CHP'liler hakkında açılan davalar ve yapılan suç duyurularından sonra 'karşı delil' oluşturma maksadıyla oluşturulduğu öğrenildi.

Söz konusu tutanağın tek taraflı düzenlenmesi ve ilgilisine tebliğ edilmeden Cumhuriyet Gazetesi'ne verilmesi, usulsüz tutanağın sonradan hazırlatıldığı iddialarını güçlendirdi.

"Kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşma olmadı"

Arsa üzerinde 10 m²ye kadar taşınabilir yapıların örneğin bekçi kulübesi yapılmasının hukuken mümkün olduğu ifade ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanlamış ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığını açıklamıştı.

Açıklamada; "İhale ilanının atıfta bulunulan ilgili maddelerinde; taşınmazın üzerine yapılacak her türlü tadilat ve onarımın yasal izninin kiracı tarafından alınacağı belirtilmiş, arsa üzerine 10 m2'ye kadar prefabrik yapı bekçi kulübesi yapılabileceği kalıcı yapı yapılamayacağı ve İdarenin izni ile taşınmazın çevresinin tel çit ile çevrilebileceği belirtilmiştir. Yerinde yapılan tespitler neticesinde kiracı tarafından 'temelli yapı' yapılmadığı ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığı da İdaremiz tarafından tespit edilmiştir" denilmişti.

Olay yerinde resmi dosya açılmamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; olay mahallinde resmi bir dosya açmadan pergolanın kaldırılmasına ilişkin sözlü bir konuşmayla durumun geçiştirildiği, sonrasında medyada operasyon başlatılarak kaçak yapı varmış ve yıkılmış gibi lanse edildiği bildirildi.

Fahrettin Altun'un avukatlarından alınan bilgiye göre ise, 'üretilip servis edilen bu tutanak nedeniyle Cumhuriyet gazetesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında da yasal yollara başvurulacağı' öğrenildi.

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