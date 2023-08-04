Ankara’da düzenlenecek bisiklet turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, cumartesi günü düzenlenecek Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.Ankara’da 5 Ağustos Cumartesi günü Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu düzenlenecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde sabah 09.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı. Tur güzergahında olması nedeniyle Kıbrıs Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Bahar Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Hançer Caddesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü ve Sarıbeyler yolu ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak kapatılacak.