Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Çankırı ili Şabanözü yolu ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı’nın Çubuk ilçe yol ayrımı ile Yenice-Dumlupınar yolu arasında kalan bölümü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Yazır Caddesi ve Yazır Köyü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Melikşah köyü ile buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Memlik köyü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Yakacık Mahallesi ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü ve 3585. Cadde ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü." Ayrıca Anadolu Bulvarı’nın Çevreyolu ile Ankara Bulvarı arasında kalan bölümü Çevreyolu bağlantısından Ankara Bulvarı istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Ankara Bulvarı’nın Anadolu Bulvarı ile Hipodrum Caddesi arasında kalan bölümü Anadolu Bulvarı’ndan Hipodrum Caddesi istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Hipodrum Caddesi’nin Ankara Bulvarı ile Ankara Tren Garı kavşağı arasında kalan bölümü Ankara Bulvarı’ndan Ankara Tren Garı istikametine tek yönlü ve buraya bağlanan yolların tamamı çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi’nin tamamı ve buraya bağlanan varyantlar ile sokakların tamamı çift yönlü olarak ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılacak.