Cumhur'un Ankara adayı Turgut Altınok: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirine rakip olacak

Vatandaşlar, 31 Mart'ta yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gidecek.





Kıran kırana geçen seçim yarışında Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.





Ankara'yı karış karış gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam eden Altınok son olarak TGRT Haber'in konuğu oldu.





"Mansur Yavaş Ankara'yı hobi olarak yönetiyor"





Altınok, Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hobi olarak yaptığını söyledi.





Altınok, "Cumhurbaşkanlığı süreci vardı ona çalıştı, sosyal medya, anketçiler, kendilerini genel başkanlarından daha yüksek gösterdiler. Daha sonra da onları belediye başkanı yapan Kılıçdaroğlu’nu hançerlediler" dedi.





Sözlerine devam eden Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan küskün CHP'lilere de seslendi.





"Biz hepsini kalbimize basıyoruz, bekliyoruz. Haksızlığı hukuksuzluğa eyvallah etmeyin, Altınok herkesin başkanı herkesin hizmetkarıdır" diyen Altınok konuyla ilgili şunları söyledi:





Tabii tabii, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hobi olarak yapıyor. Cumhurbaşkanlığı süreci vardı ona çalıştı, sosyal medya, anketçiler, kendilerini genel başkanlarından daha yüksek gösterdiler. Daha sonra da onları belediye başkanı yapan Kılıçdaroğlu’nu hançerlediler. Şu an CHP’de de birçok küskün vatandaşımız var. CHP’de ciddi bir tasviye süreci var. Yıllardır Ankara’daki örgütte görev almış, aday olmuş, aday adayı olmuş, teşkilata emeğini ve zamanını vermiş insanların çoğu dışarıda kaldı Ankara’da. Biz hepsini kalbimize basıyoruz, bekliyoruz. Haksızlığı hukuksuzluğa eyvallah etmeyin, Altınok herkesin başkanı herkesin hizmetkarıdır.





"Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar"





Gazeteci Atik bu kez de, "İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili birbirleriyle rekabete girecekler gibi bir yorum vardı? Sizin de öyle bir öngörünüz var mı?" sorusunu yöneltti.





İmamoğlu ve Yavaş'ın birbirlerine rakip olacağını söyleyen Altınok, "Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar. Dolayısıyla şehirlerine çok fazla faydaları olmayacak" dedi.





"Birbirlerine rakip olacaklar"





Altınok son olarak şu ifadeleri kullandı:





Tablo öyle görünüyor, birbirlerine rakip olacaklar. Bunların derdi istanbul, ankara olmayacak. Bütün enerjilerini, belediyenin bütçesini 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlayacaklar. Dolayısıyla şehirlerine çok fazla faydaları olmayacak. Ankaralı burada belediye başkanı seçiyor, bütün aşkı sevdası şehir olmalı. Aklı fikri şehirde olmalı ve adaletle hizmet etmeli.





"Taksiler için TOGG alacağız"





Öte yandan Turgut Altınok'un programdaki diğer ifadeleri şu şekilde:





Türkiye'de ilk. Dünyada da örnekleri var. Belediyeler taksileri alıyor. Taksi sahipleri taksitlerini ödeyerek taksilerini alıyor. Birincisi şehirde bütünlük olacak. Yeşil bir Ankara olacak. Özellikle şehrimiz trafikte zehirlemekten kurtulacak. Ankara'da ciddi trafik problemi var. Bir yıl içinde gerekli önlemler alınmaz, yatırımlar yapılmazsa Ankara'da tekerler dönmeyecek. Bu nedenle 8 bin taksi alacağız. Bütün maliyetlerini yaptık. Taksicilerimiz mazot parasına yedek parçaya harcadığı parayla 2-2.5 yılda faizsiz bir şekilde taksilerine kavuşacak. Şarj istasyonları da ücretsiz olacak. 650 km menzilleri var. Menzili dolduran kuracağımız istasyonlarda hiç bir ücret ödemeden şarj doldurabilecek.





"65 yaş üstü vatandaşlara ulaşım ücretsiz olacak"





Ankara'da otobüs fiyatları çok düşük kaldı. Pandemi döneminde çok şeylerini kaybettiler. Büyükşehir haklarını vermedi. Biz haklarını telafi edeceğiz. Biz ulaşımda yeni bir sistem getireceğiz. Buna Bursa modeli diyorlar. Binen herkesin parasını vereceğiz. 65 yaş üzeri vatandaşlara her saat ücretsiz olacak. 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisimizde karar alacağız.





EGO batakta





Hızlı bir şekilde 2 bin elektrikli otobüs alacağız. EGO batakta. ABB'nin bütün işletmeleri batakta. Mansur Yavaş'ı özel bir şirketin başına getirseydiniz, şirketi batırmıştı, iflas etmişti. Bütün şirketler batakta."





"Şeffaf belediyecilik yapacağız"





Şeffaf belediyecilik yapacağız. 94'de seçildiğimde Türkiye'nin Keçiören en borçlu belediyesiydi. Rekor hizmetler yaparak, Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptık. Kovid, pandemi demeden çalıştık. Gayrimenkul zengini bir belediye yaptık. Şuan kasasında para olan bir belediye bırakıyoruz. Üstelik 60 milyar bütçesi olan ABB'den daha çok eser ve hizmet yaptık.





"Altınok zarar eden işletmeleri kara geçirir"





Altınok, zarar eden işletmeleri kara geçirir. 15 yaşımda askere gittiğimde görevli olduğum yerleri kârâ geçirdim. Bölük komutanı sordu "nasıl oldu bu iş diye?" Efendim "çalmışlar" dedim.





Mansur Yavaş döneminde EGO'nun zararı 17 misli arttı. Elektrikli otobüsü bu yüzden alıyoruz. EGO'nun en büyük gideri yakıt ve yedek parça. Akaryakıt ve yedek parçadan kurtararak zarar değil kâr edecek. Üstelik vatandaşlarımız da ücretsiz binecek. Ankara'da kayıp kaçak dönemi bitecek.





"20 bin öğrencimize ayda 1500 TL burs vereceğiz"





-Çocuklarımıza kantin kart vereceğiz 200, 300, 500 lira ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin öğrencimize ayda 30 milyon lira 1.500 lira burs vereceğiz.





"İnsan sözünün eri olmalı"





Yavaş verdiği sözlerin yüzde 90'ınını tutmamış. İnsan sözünün eri olmalı. Bir dönem yapacağım dediysen sözünde duracaksın. Ankara bir 5 yılı daha bu şekilde geçiremez. Mansur Yavaş 4 yıldır bu görevi hobi olarak yapıyor. Ankara'da değil Londra'da görenler var. Belediyelerin devlet gibi bütçesi var.2019'da 9 ayda proje ve ihale 5 yılda da Ankara'ya 58 km metro yapacağım diyor. Ankara'da 5 cm metro yok. Ankara bu vizyonsuzluğu kaldıramaz.







