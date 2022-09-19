Cüneyt Özdemir: TOKİ başvurusu yapanların yarısından fazlası CHP'li olabilir

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da kendi adını taşıyan kanalda, sosyal konut projesiyle ilgili muhalefetin tavrını eleştirerek gündem olacak sözler söyledi.

Özdemir, projeye "bu tutmaz, bu olmaz" şeklinde muhalefet edilmesini eleştirerek şöyle konuştu:

"Allah'ını seversen böyle muhalefet olur mu, diyeceğim, demiyorum. Niye? Akıllandım çünkü. Niye ben dayağı yiyeyim ağabey. Çok güzel, 'bu iş tutmaz'. Evet. Çok güzel muhalefet bu. 'Yalan söylüyorlar' tabii tabii.

'AKIN AKIN BAŞVURUYORLAR'

Özdemir, başvuru sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes akın akın ev başvurusuna gidiyor. Muhtemelen göreceksiniz, bir değil on tane çekiliş olur. En azından seçime kadar derler ki "2 tane daha çekiliş yapıyoruz." Seçimden sonra da "1 milyon ev yapıyoruz." der. Neden demesin, elini tutan mı var?

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OYNAT 01:47 Gazeteci Cüneyt Özdemir: Sanılanın aksine konut projesine başvuru yapanların yarısından fazlası CHP'li olabilir Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube'da kendi adını taşıyan kanalda, muhalefetin sosyal konut projesine yönelik “Bu evleri yapamazlar' tutumunu eleştirdi: Muhalefetin yapması gereken alternatif üretmesidir. Bütün muhalefet işin tutmayacağını anlatıyor. 'İkna?' sıfır. Şunu umuyordum; muhalefet umut vaat edecek iktidar ise korku'. Tam tersi. İktidar umut vaat ediyor. Zannediyorlar ki sadece AK Partililer başvuruyor. Evlere başvuru yapanların yarısından fazlası CHP'li olabilir. Bunları söyleyince yandaş oluyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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'MUHALEFET ANCA TUTMAYACAĞINI ANLATIYOR'

Bütün muhalefet şu anda bu işin tutmayacağını anlatıyor. Peki ikna, sıfır. Ben tersini bekliyorum. Ben biraz iğneyi kendime batırayım. Biraz gerizekalı hissediyorum. Çünkü şunu umuyordum muhalefet şu anda umut vaat edecek iktidar da korku vaat edecek demiştim, yanılmışım. İşler tam tersine döndü. İktidar öyle yada böyle "Ev vereceğim, ucuza ev vereceğim" diyerek umut vaat ediyor. Muhalefet de diyor ki; hayır, hayır veremez, veremeyecek, kandıracak falan. Sen hangisini satın alırsın?

'YARISINDAN ÇOĞU CHP'LİLER OLABİLİR'





Şu anda gördüğümüz kadarıyla 1,5 milyon kişi bu umudu satın almış durumda. Şöyle de bir yanılgı var zannediyorlar ki AKP'liler başvuruyor. Benim gördüğüm, CHP'liler de başvuruyor bu ev meselesine. Gidip bir anket yapayım başvuranların yarısından çoğu CHP'li olabilir."

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