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Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'nun başında durmaya devam ettiği CHP'ye sert eleştiriler

Gazeteci Cüneyt Özdemir, defalarca seçim mağlubiyeti yaşayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında durmaya devam ettiği CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Özdemir, ''Ölene kadar hep aynı insanlarla mı siyaset yapacağız? Hiç başarısı olmuyor.'' diyerek serzenişte bulundu.

17:32 . 6/06/2023 Salı
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Gazeteci Cüneyt Özdemir 'Hiç başarısı olmuyor.'' diyerek Kılıçdaroğlu'na serzenişte bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir 'Hiç başarısı olmuyor.'' diyerek Kılıçdaroğlu'na serzenişte bulundu.

Başarısızlıklarından dolayı isminden söz ettiren, 10'dan fazla seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde de yenildi. Son mağlubiyetin ardından muhalif gazeteciler, partililer ve bazı parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekliyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de başarısızlıklarına rağmen koltukta kalmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

'Serzenişte bulundu'

Yayınladığı videoda ''Ölene kadar hep aynı insanlarla mı siyaset yapacağız? Hiç başarısı olmuyor.'' diyerek serzenişte bulunan Özdemir, verdiği örneklerle Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiğine işaret etti. Özdemir'in verdiği örnekler şöyle: "'Şirketi batıran CEO'yu görevde tutuyor musun? Tutmuyorsun. 13 ihaleyi alamayan CEO'yu görevde tutuyor musun? Önce CEO'yu değiştiriyorsun? İK'yı mı değiştiriyorsun? Aşağıdaki muhasebeyi mi değiştiriyorsun?''



#Cüneyt Özdemir
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
1 saat önce
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