Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'nun başında durmaya devam ettiği CHP'ye sert eleştiriler

Başarısızlıklarından dolayı isminden söz ettiren, 10'dan fazla seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde de yenildi. Son mağlubiyetin ardından muhalif gazeteciler, partililer ve bazı parti kurmayları Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini bekliyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir de başarısızlıklarına rağmen koltukta kalmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.