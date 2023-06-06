CHP'li Kocasakal'dan Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Artık bu masalları kimse yutmuyor

"Ama koltuklarınız bir beş sene daha garanti, bu hayat sizlere güzel! İnsanları umutsuz ve çaresiz bırakan sizin bu vurdumduymazlığınız, koltuk hırsınız.Yani küçük olsun sizin olsun öyle mi? Ama artık insanlar aynı berbat filmin devamını izlemeyecek, tıpış tıpış hareket etmeyecektir. Türk milleti;tüm algı operasyonlarınıza, çarpıtmalarınıza,basın ve sosyal medyadaki masalcı ve vaftizcilerinize,fetvacılarınıza rağmen sizi "taht oyunlarınızla" baş başa bırakıp bir şekilde gerçek anlamda kurucu değerleri esas alan bir siyasi yapıyı inşa edecektir."