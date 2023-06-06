CHP'li Kocasakal'dan Özgür Özel'e 'Kılıçdaroğlu' tepkisi: Artık bu masalları kimse yutmuyor

Özgür Özel - Ümit Kocasakal.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs hezimetinin 'başarı' olduğunu öne sürerek “Parti içinde Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok. Sosyal medyada var. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın AK Partili çıkar" dedi.
Özel'e yanıt CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal'dan geldi.
'Artık bu masalları kimse yutmuyor'
'Beş sene daha hayat sizlere güzel'
"Bu gibi çarpıtmalarla kimseyi kandıramazsınız, başarısızlığın üstünü örtemezsiniz. Üstelik bu oy sizler parti içi iktidarınızı koruyup sürdürün diye de verilmedi! Sonuç olarak beş yıl daha bu iktidar devam edecek, siz hala neyin başarısından bahsediyorsunuz?" diyen Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü: