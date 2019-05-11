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İzmir haberleri... Cüzdanı sayesinde hayatı kurtuldu: 'Pusu kurdular' dedi

Cüzdanı sayesinde hayatı kurtuldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan, cebindeki cüzdanın, kurşunun hızını kesip, atardamarın daha fazla zarar görmesine engel olduğu belirtilen Suat Gün, kendisine pusu kurulduğunu ileri sürdü.

Haber Merkezi DHA
Suat Gün'ün saldırı sırasında cebinde bulunan cüzdan.
Suat Gün'ün saldırı sırasında cebinde bulunan cüzdan.

İzmir'deki olay, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana geldi.

Yol kenarındaki kaldırımda bekleyen, peçete, kağıt mendil ve yazar kasa rulosu satışı yapan Suat Gün'e, uzaktan akrabası olan O.K. tarafından tabancayla ateş açıldı. Kasığından yaralanan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı.

Kan kaybeden Gün, çevre sakinlerinın çağırdığı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin O.K. olduğu belirlendi. Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • O.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek hız kaybettiği böylece de kasığındaki atardamarın daha az hazar gördüğü ve olası kan kaybından ölümün engellendiği bildirildi.

Ağabeyimin oğluyla kavgalıydı

Tedavisinin ardından taburcu olan Suat Gün, kendisine pusu kurulduğunu iddia ederek, "O.K. isimli şahıs akrabam olur ve geçen sene ağabeyimin oğluyla kavga etmişlerdi. O günden beri bize karşı ters davranıyor. Olay günü de benden mal istedi, ben de götürdüm. Elimdeki yazar kasa rulosuyla kaldırımda dururken, birden gelip bana kurşun sıktı" dedi.

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