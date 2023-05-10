D-100’e güçlü alternatif

Marmara Bölgesi’nin can damarlarından biri olan Şile-Ağva-Kandıra Otoyolu’nun, Kabakoz-Şuayipli etabı tamamlanarak törenle trafiğe açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un himayelerinde açılışı yapılan otoyoldan ilk geçişi yaparak hayırlayan otomobil ise Türkiye’nin gururu Togg oldu. İstanbul’un turizm cenneti Şile ve Ağva’nın araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan otoyol, Kabakoz- Şuayipli arasını 5 dakikaya indirerek toplamda 25 dakikalık tasarruf sağladı.

SÜREYİ 6 KAT KISALTTI

Toplam 5 milyarlık yatırım bütçesi ile tamamlanan Kabakoz-Şuayipli yol güzergahı, özellikle yaz turizminde milyonlarca kullanıcı için büyük bir kolaylık sağlayacak. Proje kapsamında Kabakoz- Şuayipli mahalleleri arasındaki 8 kilometrelik kısım tamamlanarak hizmete sunulurken, 30 dakika süren mesafe 5 dakikaya indi. Şile–Ağva–Kandıra Yolu güzergahı İstanbul’u Ankara ve Kocaeli’ne bağlayan D-100 devlet yolunun otoyol dışındaki tek alternatifi olarak da ayrı bir öneme sahip olacak.

4 MEVSİM TURİZM POTANSİYELİ

Otoyolun hizmete açılmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Yöremiz artık yılın dört mevsiminde de turizm potansiyeline sahip. Özellikle yaz aylarında Şile’den Ağva’ya eski yolun yapısından ötürü ulaşmak hem zaman alıyordu, hem de konforlu bir sürüş imkanı tanımıyordu. Şimdi ise otoyolumuzun hizmete girmesiyle, bölgenin çok ciddi bir sorunu da çözüme kavuştu” dedi.







