Gündem Dağa battaniye yollamış
POLİTİKA

Dağa battaniye yollamış

Van’da yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan ile belediye meclis üyesi Şehzade Kurt’un haklarındaki soruşturma tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehzade Kurt
Şehzade Kurt

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezaları istenen HDP’li Yacan ve Kurt’un işe aldığı 58 kişinin aile bireylerinin PKK içinde kırsal alanda faaliyet yürüttükleri, operasyonlarda öldükleri ya da yakalandıkları belirtildi. Yine işe alınan 34 kişinin de PKK içinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Gizli tanık beyanlarının da yer aldığı iddianamede, belediye tarafından alımı yapılan kablo, battaniye ve kuru gıdaların kırsaldaki teröristlere aktarıldığı kaydedildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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