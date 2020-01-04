Dağa battaniye yollamış

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezaları istenen HDP’li Yacan ve Kurt’un işe aldığı 58 kişinin aile bireylerinin PKK içinde kırsal alanda faaliyet yürüttükleri, operasyonlarda öldükleri ya da yakalandıkları belirtildi. Yine işe alınan 34 kişinin de PKK içinde çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Gizli tanık beyanlarının da yer aldığı iddianamede, belediye tarafından alımı yapılan kablo, battaniye ve kuru gıdaların kırsaldaki teröristlere aktarıldığı kaydedildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GÜNDEM PKK yeni örgütü burada kurdu