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POLİTİKA

Dağa çıkmazsan ailene zarar veririz

İçişleri Bakanlığı’nın “PKK’nın çocuk istismarı”nı anlatan raporuna göre teslim olan teröristlerin yarısı 18 yaş ve altındaki çocuklar. Terör örgütü çocukları dağa kaçırırken yol kesme, uyuşturucu, aileyle tehdit etme gibi yöntemler kullanıyor. 15 yaşındaki kız çocuğu E.A. bir PKK’lının kendisine “Örgüte katıl, aksi takdirde ailene zarar veririz” dediğini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'lı terörisler
PKK'lı terörisler

İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ‘PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı’ başlıklı raporda, terör örgütünün çocukları dağa kaçırırken, yol kesme, uyuşturucu, aile ile tehdit etme gibi yöntemleri kullandığı ortaya çıktı. Raporda, örgütün elinden kaçan çocukların ifadeleri, bu gerçeği ortaya koydu. Rapora göre, PKK/KCK terör örgütü taktik ve stratejik sebeplerle çocukları silahlı kadrolarında kullanıyor. Raporda, “Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla eleman kaybeden terör örgütü, eleman eksikliğini çocuk katılımını artırarak kapatma çabasına girmiştir” denildi.

DEDİKLERİNİ YAPTIM

Raporun en çarpıcı bölümlerinden birisini terör örgütünün kaçırdığı ve kandırdığı çocukların dilinden verilen itirafları oluşturdu. 15 yaşındaki kız çocuğu E.A. da, Van’da meslek lisesine giderken bir PKK’lının örgüt propagandası yaptığını gördüğünü belirterek, “Beni görünce örgüte katılmamı istedi, aksi takdirde aileme zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine dediklerini yaptım. Akşam saatlerinde aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki buluşma noktasına giderek örgüte katıldım. Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldum. Örgütte Kanas, RPG roket atar ve el bombası eğitimi aldım” diye konuştu.

7 terörist daha

  • PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. PKK’ya ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine de hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
  • AFRİN’DE MİT OPERASYONU
  • MİT ve emniyet birimlerinin, Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyonlarda da, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Afrin’deki emniyet birimlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

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