Gündem Dağa kaçırılan oğlunun montu HDP binasından çıktı Benim oğlumu HDP götürdü
DİYARBAKIR

Dağa kaçırılan oğlunun montu HDP binasından çıktı: Benim oğlumu HDP götürdü

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Celal Begdaş, HDP'lilerin oğlunu dağa kaçırdığını öne sürdü. Begdaş yaptığı açıklamada, "Oğlumun montu orada çıktı. Dediler ki başkasınındır ama cebinde okul kimliği çıktı. Benim oğlumu HDP götürdü." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dağa kaçırılan oğlunun montu HDP binasından çıktı: Benim oğlumu HDP götürdü
Çocuğunun montunu HDP İl Binasında bulduğunu ifade eden Celal Begdaş

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 5 Mayıs 2019'da kaybolduğunu, aramaya başladığında HDP Diyarbakır il binasında olduğunu öğrendiğini söyledi.

"16 çocuk vardı arka kapıdan götürdüler"

HDP il binasına gittiğinde kapıdakilerin içeride çocuk olmadığını söylediğini, girdiğinde ise çocuklarla karşılaştığını belirten Begdaş, HDP'lilerin kendisine oğlunun Hazar Gölü'ne gittiğini söylediğini ifade etti.

"O gün içeride 16 çocuk vardı, arka kapıdan götürdüler." diyen Begdaş, şöyle konuştu:

"6 Mayıs'ta içeri girdik sonradan ismini öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz ve gençlik kolları başkanı vardı. Bana dediler ki 'senin oğlun hastadır. Götürmemişler götürseler gidip getireceğiz.' Bunu Salihe Aydeniz söyledi. Yukarıya çıktım. Karşıda bir oda vardı oğlumun montu orada çıktı. Dediler ki başkasınındır ama cebinde okul kimliği çıktı. O arada emniyet incelemeye aldı."

"Montu orada çıktı, oğlumu HDP götürdü"

İncelemenin ardından montun kendisine verildiğini ve montla evladının hasretini gidermeye çalıştığını ifade eden Begdaş, oğluna kavuşuncaya kadar evlat nöbeti tutmaya devam edeceğini söyledi.

Kendi çocuklarının dağda HDP milletvekillerinin çocuklarının ise yurt dışında olduğunu dile getiren Begdaş, "Bu mont orada çıktı. Ne bayramımız var, ne düğünümüz, ne huzurumuz var. Kimin hakkı var bunu bize yaşatmaya. Benim oğlumu HDP götürdü, oğlum bu binadan çıktı. Burası Kandil'di ranzalar ve battaniyeler çıktı." dedi.

İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı daha önce böyle bir şey olmamıştı
OYNAT 02:33
İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı daha önce böyle bir şey olmamıştı
İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde iki yıldır evlat nöbeti tutan ve terör örgütü PKK'nın elindeki çocuğunu isteyen Mehmet Laçin, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Bina önünde iki yıldır oturduğunu belirten Laçin 'Saldırıdan önce binayı boşalttılar o kız kaldı sadece içeride. Daha öne hiç toplu şekilde çıktıklarını görmemiştim. Biri benim yanıma geldi pankartı gösterdi gitti. O kızı kurban ettiler yani' diye konuştu.

Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuyordu: Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerle buluştu
GÜNDEM
Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuyordu: Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerle buluştu

HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bu Kürt davası değil bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor!
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bu Kürt davası değil bunlar Kürt’ün çocuğunu imha ediyor!
Abone Ol Google News
Ekipler bugörüntüyü affetmedi

Ekipler bu
görüntüyü affetmedi

​Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücüye para cezası.
Gözyaşlarını tutamadılar

Gözyaşlarını
tutamadılar

​Sıla hasreti bitiyor: Yurda dönüş başladı.
Tabloda aşı etkisi

​Vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

​Uçuşlar önümüzdeki hafta yeniden başlıyor.

Gri kategoride yer alan 'Şiyar Erzurum' kod adlı terörist yakalandı.

Bakan Kurum: Toplamda 3850 metreküp müsilajı temizledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Kabil Havalimanı için Türkiye'ye talep

Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin flaş açıklamalar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.