Dağa kaçırılan oğlunun montu HDP binasından çıktı: Benim oğlumu HDP götürdü

Oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 5 Mayıs 2019'da kaybolduğunu, aramaya başladığında HDP Diyarbakır il binasında olduğunu öğrendiğini söyledi.

"16 çocuk vardı arka kapıdan götürdüler"

HDP il binasına gittiğinde kapıdakilerin içeride çocuk olmadığını söylediğini, girdiğinde ise çocuklarla karşılaştığını belirten Begdaş, HDP'lilerin kendisine oğlunun Hazar Gölü'ne gittiğini söylediğini ifade etti.

"O gün içeride 16 çocuk vardı, arka kapıdan götürdüler." diyen Begdaş, şöyle konuştu:

"6 Mayıs'ta içeri girdik sonradan ismini öğrendiğim milletvekili Salihe Aydeniz ve gençlik kolları başkanı vardı. Bana dediler ki 'senin oğlun hastadır. Götürmemişler götürseler gidip getireceğiz.' Bunu Salihe Aydeniz söyledi. Yukarıya çıktım. Karşıda bir oda vardı oğlumun montu orada çıktı. Dediler ki başkasınındır ama cebinde okul kimliği çıktı. O arada emniyet incelemeye aldı."

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"Montu orada çıktı, oğlumu HDP götürdü"

İncelemenin ardından montun kendisine verildiğini ve montla evladının hasretini gidermeye çalıştığını ifade eden Begdaş, oğluna kavuşuncaya kadar evlat nöbeti tutmaya devam edeceğini söyledi.

Kendi çocuklarının dağda HDP milletvekillerinin çocuklarının ise yurt dışında olduğunu dile getiren Begdaş, "Bu mont orada çıktı. Ne bayramımız var, ne düğünümüz, ne huzurumuz var. Kimin hakkı var bunu bize yaşatmaya. Benim oğlumu HDP götürdü, oğlum bu binadan çıktı. Burası Kandil'di ranzalar ve battaniyeler çıktı." dedi.

OYNAT 02:33 İzmir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba: Saldırıdan önce binayı boşalttılar tek o kız kaldı daha önce böyle bir şey olmamıştı İzmir HDP İl Başkanlığı binası önünde iki yıldır evlat nöbeti tutan ve terör örgütü PKK'nın elindeki çocuğunu isteyen Mehmet Laçin, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ilginç bir çıkışta bulundu. Bina önünde iki yıldır oturduğunu belirten Laçin 'Saldırıdan önce binayı boşalttılar o kız kaldı sadece içeride. Daha öne hiç toplu şekilde çıktıklarını görmemiştim. Biri benim yanıma geldi pankartı gösterdi gitti. O kızı kurban ettiler yani' diye konuştu.

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GÜNDEM Almanya’da tek başına evlat nöbeti tutuyordu: Diyarbakır’da HDP önündeki ailelerle buluştu