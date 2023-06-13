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Dağyenice'de Dragon Festivali

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dağyenice Göleti’nde düzenlenen Dragon Cup Festivali hem çekişmeli hem de renkli görüntülere sahne oldu.

04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Dragon Cup Festivali.

Dragon Cup Festivali.

Bursa iş dünyasının önemli firmalarının da ilgi gösterdiği Dragoncup’ta 36 takım, 12 kürekçi, 1 davulcu ve 1 dümenciden oluşan ekiple yarıştı. Takımlar 200 metre uzunluğundaki parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışırken, festivalin şampiyonu 1.12.89’luk derece ile Pakkens1 Takımı oldu. Eker2 Takımı 1.13.21’lik derecesi ile ikinci olurken, parkuru 1.17.05’le tamamlayan Lima Lojistik de üçüncü oldu. Tüm takımlar yarışmanın ötesinde Dağyenice Göleti’nin eşsiz manzarasında keyifli bir hafta sonu geçirirken, çocuklar da alana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan oyun stantlarında eğlenceli zaman geçirdi.



#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Dragon Cup Festivali
#Aktüel
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