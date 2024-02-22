Daha neler gelecek neler!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin belediye başkan adaylarını yapay zekâya sorarak belirlemesini eleştirdi.

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'ndaki mitingde binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı, kuruluş ve sonrasında yaşadığımız sancıların asrıydı. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla bu ilk asrın eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ise sadece yükselişin değil ülkemizi ve milletimizi zirvede hak ettiği yere çıkartmanın asrı olacaktır” dedi.

NE TECRÜBELERİ NE DE ESERLERİ VAR

Muhalefetin ne kendileri gibi güçlü bir tecrübesinin ne örnek gösterilebilecekleri bir eserinin ne de ortaya koyabileceği geniş vizyonunun olduğunu söyleyen Erdoğan, muhalefetin parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini, dün baş tacı ettiğini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmediğini ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok.”

TEMEL DEĞERLERDEN KOPUKLAR

“Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, nereye soruyorlar? Yapay zekâya soruyorlar. Yapay zekâ kimi uygun görürse, kimi seçerse, bunlara neyi emrederse bu acemiler de milletin karşısına 'İşte adayımız' diyerek onu çıkarıyorlar. Sonra bir de utanmadan millete, ‘Adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz’ dayatmasında bulunuyorlar. Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin.”

AL GÜLÜM VER GÜLÜM PAZARLIĞI

“Bırakın yeni projelerle milletin huzuruna çıkmayı adaylarını bile ellerine, yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne ülkeye hayır gelir ne de genel başkanı oldukları partiye hayır gelir. Nitekim bir önceki seçimlerde yaptıkları gibi gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular, al gülüm ver gülüm pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler.”

MİLLETİN TOKADINI YİYECEKLER

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanların 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklarını söyleyen Erdoğan, kelime oyunlarıyla gerçekleri gizleyebileceklerini zannedenlerin, milletin ferasetini hafife almanın ne demek olduğunu 31 Mart'ta sandıklar açılınca bir kez daha göreceğini sözlerine ekledi.

Gurur günü

Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birinin daha yaşandığını belirten Erdoğan, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti. Erdoğan, “KAAN'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık mı? Akıncı'yı yaptık mı? Daha durun bakalım, neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık mı? Bu Kızılelma var ya F16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Eyvallah, daha yapacağız” ifadelerini kullandı. KAAN'ın F16 gibi olduğunu dile getiren Erdoğan, “Böylece Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? ‘Yapamazlar.’ Bu özgüven fukaralarına, ‘Parçası kalorifer peteğine benziyor’ diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen Milli Muharip Uçağımız hamdolsun göklerle buluştu. Rabb'im emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven düşmana korku salan KAAN'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Zübük siyasetçi tiplerini gördük

Siyasette geçmişte kaldığını ümit ettikleri ama hâlâ kalıntılarına şahit oldukları kötü alışkanlıklar bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle hesapsız, kitapsız, öyle ölçüsüz vaatlerle kendini göstermeye çalışıyor ki bazen insan şaşıp kalıyor. Türkiye bir önceki seçimlerde, her konuda atıp tutan, sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı. Eski Türkiye'de ülkemizin hazine değerindeki yıllarını heba ve imkanlarını çarçur edenleri de en iyi sizler biliyorsunuz. Halbuki belediyecilik hesap kitap işidir.”

Şehirlerimizin kaybedecek tek bir günü yok

AK gençler ve AK kadınlarla gurur duyduğunu belirten Erdoğan, “Biz buralara sizlerle geldik. Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü yoktur. Kimin geçmişte ne olduğu değil, asıl bugün nerede durduğu önemlidir. Şehirlerimize herhangi bir eser veya hizmet kazandırmak yerine sırf bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmeyin” dedi.



















