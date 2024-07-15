Dakika dakika 15 Temmuz gecesi

Seçmenin sandıkta sağladığı siyasal istikrarla Cumhuriyet’in ikinci asrına odaklanan Türkiye, bu hedefe yedi yıl kala dış destekli maşa FETÖ’nün suikastına uğradı. 15 Temmuz gecesi 93 yaşındaki Cumhuriyet olası bir kaosun eşiğinden dönerken devletin bekası yaklaşık 16 saate sığan ve adeta zamana karşı yarışla korundu. Tüm sinsi planlarını 15 Temmuz gecesi 03.00’e göre planlayan FETÖ’nün hevesi kursağında kaldı. MİT’e gelen bir ihbarla hesapları bozulan örgüt hain emelini öne çekti. Sonrasındaki 24 saat ise dakika dakika şöyle yaşandı:

TARİH DEĞİŞTİREN İHBAR

14.45:

MİT Karargahı’na gelen bir subay, Kara Havacılık Okulu’nda görevli bazı askerler tarafından MİT Başkanı Hakan Fidan’a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi. Bu istihbarat enine boyuna değerlendirildi ve Hakan Fidan harekete geçti.

15.22:

FETÖ’cüler ilk adımı, ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden attı. Darbeci askerler, Genelkurmay’dan TSK’nın mesaj sistemine girerek kontrollerinde olan birliklere “Harekat Yıldırım Planı” başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi. Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve kurmay albay Cemil Turhan imzalı bildirinin eklerinde sıkıyönetim komutanlıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel listeleri, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı yer aldı. Talimatta, saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağının ise 06.00’da başlayacağı kaydedildi.

16.03:

MİT Başkanlığı, Binbaşı O.K.’nın verdiği bilgileri Genel Genelkurmay Başkanlığına kriptolu faksla gönderdi. MİT tarafından verilen bilgi, Genelkurmay’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından değerlendirildi.

16.30:

MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay Karargahı’na giderek 2’nci Başkanı Yaşar Güler ile görüştü.

ŞER PLANINA KARŞI İLK HAMLELER

18.15:

Genelkurmay, tüm birliklere acil emirler gönderdi.

18.30:

MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere karargaha gitti.

19.20:

Karargahta yapılan toplantılarda birliklere acil kodlu üç emrin geçilmesi kararlaştırıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla ordunun tüm kuvvetlerine, “Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak. Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek. Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak” emirleri gönderildi.

AFİŞE OLUNCA ÖNE ÇEKİLDİ

21.00:

MİT ve Genelkurmay arasında yaşanan hareketlilikle darbeciler planlarının deşifre olduğunu anladı. Gece yarısı yapılması planlanan darbe için düğmeye basıldı. Örgüt üyeleri ‘Harekat Yıldırım Planı’ nı başlattı.

22.00:

Karargahta silah sesleri duyuldu. FETÖ’cülerin kullandığı helikopterden Genelkurmay’ın önünde bekleyen halkın üzerine ateş açıldı.

22.28:

İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri FETÖ’cüler tarafından kapatıldı.

HÜKÜMETTEN İLK REST

23.02:

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü.

00.00:

Güvenlik kaynakları “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

HALKA MEYDAN DAVETİ

00.11:

Ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.

00.13:

TRT’yi işgal eden askerler tarafından canlı yayında korsan darbe bildirisi okutuldu.

00.26:

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk canlı yayınına katıarak “Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tüm halkı sokaklara meydanlara davet ediyorum” ifadeleri ile halkı meydanlara çağırdı.

01.01:

Ankara Emniyeti, savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.

02.00:

Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler gözaltına alınmaya başlandı.

KAHRAMAN SAHNEDE

02.16:

Darbeci general Semih Terzi helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geldi. Cuntacıların arasına karışan Astsubay Ömer Halisdemir, Terzi’yi binaya girmek üzereyken ateş ederek öldürdü. Halisdemir, darbeciler tarafından 30 kurşunla şehit edildi.

02.20:

FETÖ’cüler Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TÜRKSAT’ı bombaladı.

MECLİS BOMBALARA DİRENDİ

02.30:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine sızmaya çalışan 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

02.42:

Darbeciler milletin Meclisi’ni bombaladı. Bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı.

03.00:

Darbecilerin ele geçirdiği TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.

03.20:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte Marmaris’ten İstanbul’a indi.

04.00:

Darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu askerler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

06.30:

FETÖ mensupları tarafından kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü.

06.40:

Darbe girişiminde ilk teslimler başladı. Boğaziçi Köprüsü’nü kapatan darbeci askerler teslim oldu.

06.52:

1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar vekaleten Genelkurmay Başkanlığı’na atandı.

07.28:

3’üncü Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar Erzincan’da gözaltına alındı.

07.50:

FETÖ üyesi 29 albay ve 5 general, görevden uzaklaştırıldı.

KOMUTAN KURTARILDI

08.32:

Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbecilerin elinden kurtarıldı.

08.36:

Jandarma Genel Komutanlığı Özel harekat polisleri tarafından ele geçirdi.

09.40:

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında “vatana ihanet” suçundan işlem yapıldı.

10.07:

Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.

10.15:

Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanı tuğgeneral İsmail Güneşer yakalandı.

13.00’TE ‘BASTIRILDI’ DUYURUSU

10.37:

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını ve Çankaya’daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.

10.59:

Sahil Güvenlik Komutanı tümamiral Hakan Üstem görevden alındı.

12.04:

Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın darbeci gözaltına alındı.

12.57:

Tümgeneral Suat Murat Semiz 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı tümgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.

13.00:

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasını yaptı.

YARGI DEVREDE

20.02:

Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi.

20.50:

Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

21.57: