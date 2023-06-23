Dakikada bir otobüs kalkıyor

İstanbullular hem okul hem de bayram tatilini değerlendirmek için yola koyuldu. Hareketliliğin yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nda her dakikada bir otobüs kalktı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda cuma ve cumartesi günü sefer sayılarının günlük 2 bine kadar yaklaşacağını bildirdi.

DÖNÜŞ BİLETLERİ TÜKENDİ BİLE

Özcan, “Büyük İstanbul Otogarı’nda bütün ana seferler dolu. Bayram için koyduğumuz ek seferler de dolu vaziyette. Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz.” diye konuştu. Özcan, "İstanbul Otogarı'ndan 16 Haziran Cuma günü 1427, 17 Haziran Cumartesi 1461, 18 Haziran Pazar 1491, 19 Haziran Pazartesi 1514, 20 Haziran Salı 1474 sefer yapıldı. 21 Haziran Çarşamba sefer sayısı 1500'ü geçti. Bugün ve yarın sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok. Bayramın bir de dönüşü var. Bayram dönüşü de biletler bitmiş, seferler dolu durumda. Bereketli bir ay oldu. Hem okulların tatil olması hem de bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı bereketli bir bayram geçireceğiz. Esnaf memnun, bayram otobüs sektörüne bir nefes aldırdı. İstanbul bayramda bizim sayemizde

boşalacak. Bütün otobüs firmalarının yüzü gülüyor." dedi.

KEMER DENETİMİ

Yaz tatili ve Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda sürücü ve yolculara yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bayramınız kemerli olsun" sloganı ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yapılan denetimlerde sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Araç ve sürücülerin gerekli evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, polis sürüş güvenliği hakkında bilgi verdi.







