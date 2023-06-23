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Dakikada bir otobüs kalkıyor

9 günlük bayram tatili öncesi Büyük İstanbul Otogarı'nda neredeyse her dakikada bir otobüs hareket etti. Ek seferlerin koyulmasıyla sefer sayıları günlük 2 bine yaklaştı. Bayram dönüşü biletleri dahi tükenmiş durumda.

04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Büyük İstanbul Otogarı.

Büyük İstanbul Otogarı.

İstanbullular hem okul hem de bayram tatilini değerlendirmek için yola koyuldu. Hareketliliğin yaşandığı Büyük İstanbul Otogarı'nda her dakikada bir otobüs kalktı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı kapsamında Büyük İstanbul Otogarı'nda cuma ve cumartesi günü sefer sayılarının günlük 2 bine kadar yaklaşacağını bildirdi.

DÖNÜŞ BİLETLERİ TÜKENDİ BİLE

Özcan, “Büyük İstanbul Otogarı’nda bütün ana seferler dolu. Bayram için koyduğumuz ek seferler de dolu vaziyette. Müşteri gelince tekrar seferler açarak hiçbir yolcuyu bırakmamak şartıyla yeni seferler yapıyoruz.” diye konuştu. Özcan, "İstanbul Otogarı'ndan 16 Haziran Cuma günü 1427, 17 Haziran Cumartesi 1461, 18 Haziran Pazar 1491, 19 Haziran Pazartesi 1514, 20 Haziran Salı 1474 sefer yapıldı. 21 Haziran Çarşamba sefer sayısı 1500'ü geçti. Bugün ve yarın sefer sayısı günlük 2 bine kadar yaklaşır. Otobüsler dolu, yer yok. Bayramın bir de dönüşü var. Bayram dönüşü de biletler bitmiş, seferler dolu durumda. Bereketli bir ay oldu. Hem okulların tatil olması hem de bayram tatilinin 9 gün olmasından dolayı bereketli bir bayram geçireceğiz. Esnaf memnun, bayram otobüs sektörüne bir nefes aldırdı. İstanbul bayramda bizim sayemizde

boşalacak. Bütün otobüs firmalarının yüzü gülüyor." dedi.

KEMER DENETİMİ

Yaz tatili ve Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan Büyük İstanbul Otogarı'nda sürücü ve yolculara yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bayramınız kemerli olsun" sloganı ile Büyük İstanbul Otogarı'nda yapılan denetimlerde sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Araç ve sürücülerin gerekli evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, polis sürüş güvenliği hakkında bilgi verdi.


Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan depremzedelere bayram ziyareti: Kalıcı konutlar bitene kadar buradayız
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan depremzedelere bayram ziyareti: Kalıcı konutlar bitene kadar buradayız

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaraları sarma çalışmalarına ve temel belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Yazıcı, Kırıkhan’da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi. Yazıcı, ''İstanbul’daki Tuzla ile Kırıkhan’ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.


#Büyük İstanbul Otogarı
#Kurban Bayramı
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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