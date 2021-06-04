Dalgıçlar denizi çevreciler sahili temizledi

Dünya Çevre Haftası, Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlanıyor. Çevre ve altyapı konusunda örnek yatırımları Bursa’ya kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, bir dizi etkinliğe imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Haftası nedeniyle düzenlediği ilk etkinlik Mudanya sahilinde gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Çevre Mühendisliği Öğrenci Topluluğu (UÇET) öğrencileri ve vatandaşlar sahildeki atıkları toplayıp, çöp torbalarına doldururken, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu’nun (USAT) balıkadamları da deniz yüzeyindeki atıkları gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan şişeler, maske, eldiven gibi atıklar, çevre konusunda farkındalık oluşturulması için sahilde sergilendi.

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Arzu Teksoy, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında dalış etkinliğinin yapıldığını belirterek, “Son zamanda deniz yüzeyince gördüğümüz müsilajın etkisini su altında da görmüş olduk. Öğrencilerimiz müsilaj nedeniyle su altında görüş mesafenin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmada su altından şişe, cam parçaları, eldiven ve maske gibi atıkları topladık” dedi.

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Denizden çıkan atıklar

Mudanya’daki çevre etkinliğine katılan Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, çevreye karşı sorumluluğunun bilince olan herkese teşekkür etti. Bursa’nın her konuda olduğu gibi çevre temizliği konusunda da örnek olması gerektiğini belirten Kılıç, “Çevreye karşı bilinçli ve sorumlu davranmalıyız. Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle bu tür etkinliklerin yayılmasını arzu ediyoruz. Çevreyi ve doğayız korumaz hepimizin görevidir. Bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne ve Uludağ Üniversitesi’ne, katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Atıklardan ahtapot etkinliği

Dünya Çevre Haftası’nın ikinci etkinliği de Gemlik’te gerçekleştirildi. USAT tarafından gerçekleştirilen dalış sonucunda deniz dibinden çıkarılan atıklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan ahtapot heykeliyle sergilendi. Teneke kutular, plastik ve cam şişeler, ağlar, bilgisayar ekranı, cep telefonları ve araba lastikleri gibi atıklarla doldurulan ahtapot heykeli, çevrenin insan eliyle nasıl kirletildiği bir kez daha gözler önüne serdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanı Muhammet Ali Akaç, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her sene olduğu gibi de Çevre Haftası’nı bu sene de etkinliklerle değerlendirdiğini söyledi. Toplum nezdinde çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla hazırlanan ahtapot heykelinin de dalgıçlar tarafından denizden toplanan malzemelerle doldurularak sergilendiğini anlatan Akaç, tüm halkı çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaya davet etti.