Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

"Kafes-27 Operasyonu" ile "Şahinler" isimli organize suç örgütü çökertildi️. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 15 şüpheli göz altına alındı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.