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Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan organize Daltonlar'ın suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.

11:47 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:11 - 22/05/2024 Çarşamba
DHA
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun kırmızı bültenle aranıyordu.
Organize suç örgütü lideri Barış Boyun kırmızı bültenle aranıyordu.

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını duyurdu.

İtalyan polisi şüpheli hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.


  • İtalya polisi operasyon görüntüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı:
  • “Polis ilk müdahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu yakalandı. 22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı.”


19 kişi gözaltında

İtalya'da Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.




#İtalya
#Barış Boyun
#Kırmızı Bülten
#Daltonlar Suç Örgütü
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