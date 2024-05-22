Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını duyurdu.
İtalyan polisi şüpheli hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin Barış Boyun olduğunu ileri sürdü.
- İtalya polisi operasyon görüntüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı:
- “Polis ilk müdahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu yakalandı. 22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı.”
19 kişi gözaltında
İtalya'da Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.