13 ilde ‘MAHZEN-46' operasyonları: Üç suç örgütü çökertildi 112 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak,
📌Uyuşturucu madde ticareti,
📌Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma,
📌Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve
📌Göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
❌Elebaşılığını Vedat Kıpçak’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌13 kilo Metamfetamin,
📌87 litre sıvı Metamfetamin,
📌4️⃣5️⃣0️⃣ bin adet uyuşturucu hap,
📌Muhtelif miktarda Kokain,
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌7️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.
❌Elebaşılığını Fırat Erdal’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 2️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌9️⃣,5️⃣ kg Metamfetamin,
📌3️⃣ adet hassas terazi,
📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
❌Elebaşılığını Ersin Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyesi 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌3️⃣2️⃣ kg Metamfetamin,
📌1️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.