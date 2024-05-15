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13 ilde ‘MAHZEN-46' operasyonları: Üç suç örgütü çökertildi 112 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘MAHZEN-46' operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı.

08:02 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:14 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahzen-46 operasyonlarından görüntüler
Mahzen-46 operasyonlarından görüntüler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;


📌Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak,

📌Uyuşturucu madde ticareti,

📌Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma,

📌Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve

📌Göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlarda:

❌Elebaşılığını Vedat Kıpçak’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı.


📌13 kilo Metamfetamin,

📌87 litre sıvı Metamfetamin,

📌4️⃣5️⃣0️⃣ bin adet uyuşturucu hap,

📌Muhtelif miktarda Kokain,

📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌7️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.


❌Elebaşılığını Fırat Erdal’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 2️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.


📌9️⃣,5️⃣ kg Metamfetamin,

📌3️⃣ adet hassas terazi,

📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


❌Elebaşılığını Ersin Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyesi 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı.


📌3️⃣2️⃣ kg Metamfetamin,

📌1️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.

#Bursa
#MAHZEN-46
#Operasyon
22 dakika önce
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