13 ilde ‘MAHZEN-46' operasyonları: Üç suç örgütü çökertildi 112 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;