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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir şüpheli daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iddialarda adı geçen geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen bir komiser gözaltına alındı.

23:09 - 21/05/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.


Gözaltındaki 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.


#Ayhan Bora Kaplan
#soruşturma
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#komiser
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