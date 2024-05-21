Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir şüpheli daha gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.