Danıştay Ayasofya kararını iptal etti: Yarından itibaren ibadete açılmalıdır

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a açtığı davada karar açıklandı.
- Danıştay 10. Dairesi 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek yeniden ibadete açılmasının yolunu açtı. Danıştay'ın kararında Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
YARINDAN İTİBAREN İBADETE AÇILMALIDIR
Kararın ardından açıklama yapan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin avukatı canlı yayında "Danıştay Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğuna karar vererek vakfedenin iradesi doğrultusunda cami olması gerektiğini ve cami vasfı dışında herhangi bir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığı. Bunun mülkiyet hakkında aykırı olduğu belirtildi. Cami dışında, namaz kılınması dışında kullanılması yasal değildir. İdari kanunda 30 gün içerisinde kararın uygulanması öngörülüyor ancak yarından itibaren de bu uygulanabilir. Benim kanaatime göre yarından itibaren Ayasofya ibadete açılmalıdır. Ayasofya Cami'nin bugünden tezi yok inşallah cami vasfı ile hizmet vermeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.