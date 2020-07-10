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Gündem Danıştay Ayasofya kararını iptal etti Yarından itibaren ibadete açılmalıdır
İSTANBUL

Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Ayasofya ne zaman cami olarak hizmete açılacak?

Danıştay Ayasofya kararını iptal etti: Yarından itibaren ibadete açılmalıdır

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedilirken Danıştay'a davayı açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin avukatı canlı yayında yaptığı açıklamada "Ayasofya'nın en kısa sürede ibadete açılması gerekir. İdari kanunda 30 gün içerisinde kararın uygulanması öngörülüyor ancak yarından itibaren de bu uygulanabilir. Benim kanaatime göre yarından itibaren Ayasofya ibadete açılmalıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar dualar okudu.
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar dualar okudu.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a açtığı davada karar açıklandı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin avukatından Ayasofa açıklaması...
  • Danıştay 10. Dairesi 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek yeniden ibadete açılmasının yolunu açtı. Danıştay'ın kararında Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Danıştay Ayasofya kararını verdi: Tekrardan ibadete açılacak
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Danıştay Ayasofya kararını verdi: Tekrardan ibadete açılacak

YARINDAN İTİBAREN İBADETE AÇILMALIDIR

Kararın ardından açıklama yapan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin avukatı canlı yayında "Danıştay Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğuna karar vererek vakfedenin iradesi doğrultusunda cami olması gerektiğini ve cami vasfı dışında herhangi bir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığı. Bunun mülkiyet hakkında aykırı olduğu belirtildi. Cami dışında, namaz kılınması dışında kullanılması yasal değildir. İdari kanunda 30 gün içerisinde kararın uygulanması öngörülüyor ancak yarından itibaren de bu uygulanabilir. Benim kanaatime göre yarından itibaren Ayasofya ibadete açılmalıdır. Ayasofya Cami'nin bugünden tezi yok inşallah cami vasfı ile hizmet vermeye başlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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