Danıştay Başkanlığı seçimi 27 Nisan'da başlayacak

Yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor. Danıştay'da yeni başkanın belirlenmesi için önümüzdeki hafta sandık kurulması planlanıyor. 7 Mayıs 2020'de seçilen mevcut Başkan Zeki Yiğit'in görev süresi dolmasına az bir zaman kala yeni adaylar da belli olmaya başladı. Yüksek Yargıda tanınan bir isim olan Danıştay 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz da adaylığını açıkladı.