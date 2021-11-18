Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret

1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından CHP, kararın TBMM olmadan verilmesini hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle birlikte harekete geçen muhalefet, sözleşmenin feshine itiraz etti.
Hukuka aykırı bir feshedilme olduğu iddiasıyla Danıştay'a CHP'li vekiller ve siyasetçiler tarafından yapılan 220'ye yakın başvuruyla ilgili karar açıklandı.
HUKUKA AYKIRI GÖRÜLMEDİ
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına vardı.
TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Danıştay 10. Dairesi'nin İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdığı dosyada tüm itirazlar oy çokluğuyla reddedildi.
Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.
"SÖZLEŞME CUMHURBAŞKANINA FESİH YETKİSİ VERİYOR"
Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.
ANAYASA'YLA DESTEKLENDİ
Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi.