Gündem Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret
İSTANBUL

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret

CHP, feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için itirazda bulunmuştu. Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret
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1 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından CHP, kararın TBMM olmadan verilmesini hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle birlikte harekete geçen muhalefet, sözleşmenin feshine itiraz etti.

Hukuka aykırı bir feshedilme olduğu iddiasıyla Danıştay'a CHP'li vekiller ve siyasetçiler tarafından yapılan 220'ye yakın başvuruyla ilgili karar açıklandı.

HUKUKA AYKIRI GÖRÜLMEDİ

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka uygun olduğu kararına vardı.

TÜM İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Danıştay 10. Dairesi'nin İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdığı dosyada tüm itirazlar oy çokluğuyla reddedildi.

Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

"SÖZLEŞME CUMHURBAŞKANINA FESİH YETKİSİ VERİYOR"

Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

ANAYASA'YLA DESTEKLENDİ

Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi.

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İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok.' dedi.


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