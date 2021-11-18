Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Tamamen gündemimizden çıkardık

İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni gündemimizden tamamen çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar bunlar bizim zaten gündemimizde var. Çünkü kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok.' dedi.

