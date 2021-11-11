Danıştay'dan kamera kaydı kararı

Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Kararda genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı belirtildi.
Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Kararda genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı belirtildi.
KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
Danıştay 10. Dairesi , Emniyet Genel Müdürlüğünün polisin olduğu olaylarda video çekilmesinin engellenmesi konusunda yayımladığı genelgesinin durdurulması yönünde karar verdi. Söz konusu karar oy birliğiyle alındı.
HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ KISITLIYOR
Kararın gerekçesinde, "Emniyet Genelgesiyle haberleşme hürriyeti kısıtlanmıştır. Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde de Serdivan mavi durak bölgesinde cep telefonu ile çekim yapan basın mensubunu polis memuru engellemeye çalışmıştı.