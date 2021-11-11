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Danıştay'dan kamera kaydı kararı

Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Kararda genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Danıştaydan kamera kaydı kararı
Danıştay, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelgeyi durdurdu.

Danıştay 10. Dairesi, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesinin yürütmesini oybirliği ile durdurdu. Kararda genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı belirtildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Danıştay 10. Dairesi , Emniyet Genel Müdürlüğünün polisin olduğu olaylarda video çekilmesinin engellenmesi konusunda yayımladığı genelgesinin durdurulması yönünde karar verdi. Söz konusu karar oy birliğiyle alındı.

HABERLEŞME HÜRRİYETİNİ KISITLIYOR

Kararın gerekçesinde, "Emniyet Genelgesiyle haberleşme hürriyeti kısıtlanmıştır. Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınırlandırılabilir" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Serdivan mavi durak bölgesinde cep telefonu ile çekim yapan basın mensubunu polis memuru engellemeye çalışmıştı.

Danıştay kameraları sağlam çıktı kayıtlar silindi
GÜNDEM
Danıştay kameraları sağlam çıktı kayıtlar silindi

Güvenlik kamerasını fark etti başına poşet geçirdi
FOTOĞRAF 8
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Gölcük Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gece saatlerinde hırsız girdi.
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Hırsız, kasada bulunan paraları, cep telefonlarını ve bazı eşyaları çaldı.
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Sabah iş yerine gelen çalışanlar durumu fark edince, polise haber verdi.
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İhbar üzerine iş yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, ayağında ayakkabı bulunmayan, güvenlik kameralarını fark ederek başına mağazanın poşetini geçiren hırsızın kimliğini belirledi.
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Hırsızlık suçundan 16 adet suç kaydı bulunan H.K. kısa sürede yakalandı.
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H.K.'nın mağazadan çaldığı bin 395 TL para, 5 cep telefonu, 2 adet cüzdan, 3 adet anahtar, 1 adet laptop çantası ele geçirildi.
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H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Güvenlik kamerasını fark etti başına poşet geçirdi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, gece saatlerinde mağazaya giren hırsız, güvenlik kameralarını fark edince yakalanmamak için başına poşet geçirdi. Polis şüphelinin kimliğini belirleyerek, kısa sürede yakaladı.


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