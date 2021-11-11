Danıştay'dan kamera kaydı kararı

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Adana’da binlerce fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla Adana'da binlerce fidan dikildi.