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POLİTİKA

Danıştay’ın yeni başkanı Zeki Yiğit

Zerrin Güngör’ün ardından Danıştay Başkanlığı’na seçilen Zeki Yiğit, FETÖ’nün hedefindeydi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeki Yiğit
Zeki Yiğit

Danıştay Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, Danıştay Başkanlığı'na 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Danıştay'ın 24'ncü başkanı olan Yiğit, 4 yıl bu görevi sürdürecek. Zerrin Güngör'ün 20 Mart'ta yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimin üçüncü gününde sonuç çıktı. Daha önce 8 tur halinde yaplan 32 oylama sonucunda hiçbir aday seçilmek için yeterli olan 65 oya ulaşamamıştı. Danıştay'ın yeni başkanı dün yapılan 9. turda seçildi. 34. oylamada 65 oya ulaşan 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu. Adaylardan 5. Daire Başkanı Fethi Aslan 33, 4. Daire Başkanı Enver Kaya 11 ve 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman 8 oyda kaldı.

ODASINDA BÖCEK VARDI

  • 2011 yılında Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısıyken Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, FETÖ'nün yasa dışı dinlediği isimlerden biriydi. Yiğit'in 2012 yılında Danıştay'daki makam odasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmuştu. Daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, Yiğit'in odasına dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ'nün Danıştay'daki yapılanmasının kırılması için mücadele eden isimler arasında yer alan Zeki Yiğit, 2013-2020 yılları arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği görevinde bulundu.

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