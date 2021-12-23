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POLİTİKA

Darbe çağrıştıran bildiriye imza atan 103 emekli amiral için hesap vakti: 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Haber Merkezi AA
Darbe çağrıştıran bildiriye imza atan 103 emekli amiral için hesap vakti: 21 Martta hakim karşısına çıkacaklar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin 103 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Amiraller hakkında "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Mart 2022'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede sanıkların, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda bildirinin taslağının paylaşılmasından metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.

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Sanıkların seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri kaydedildi.

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