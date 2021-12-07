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ANKARA

Darbe çağrıştıran bildiriye imza atan amirallere 12’şer yıl isteniyor

Darbe çağrısı içeren “Montrö Bildirisi”ne imza atan 103 emekli amiralin soruşturması tamamlandı. “Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan hazırlanan ve amirallarin 12’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Darbe çağrıştıran bildiriye imza atan amirallere 12’şer yıl isteniyor
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Ankara Başsavcılığı, bildirici 103 emekli amiral hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan” 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Montrö bahanesiyle hükümeti hedef alan bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında 4 Nisan’da soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, ilk etapta bildirinin hazırlanmasında aktif rol aldığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ

Sonrasında ise bildiride imzası bulunan diğer şüpheliler ifade için çağrıldı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, 103 emekli amiral hakkında “devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, suça konu yazışmaların dijital inceleme raporlarının yer aldığı bildirildi.

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