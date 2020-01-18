Gündem Darbe emrini altı ay önce aldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbe emrini altı ay önce aldı

FETÖ’nün TSK imamı firari Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay kadar önce, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock grubuna Gülen’in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı. Mesajda hükümet kastedilerek ‘yıkılış yılı olacak’ ifadesi kullanılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Öksüz
Adil Öksüz

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz’ün ByLock yazışmaları deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, Öksüz’ün 10 Ağustos 2014’ten 2 Şubat 2016’ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

BU YIL SÜFYANİYETİN YIKILIŞ YILI

Deşifre edilen yazışmalarda Öksüz’ün kendisi gibi örgütün mahrem yapısında görevli kişilere örgüt elebaşı Gülen’in mesajlarını ilettiği ortaya çıktı. Öksüz’ün 29 Ocak 2016’da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, “Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı.” ifadeleri dikkati çekti.

MOTİVASYON İÇERİKLİ YAZIŞMALAR

Öksüz’ün Türkiye’de bulunan örgüt yöneticileriyle motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da belirlendi. Darbe girişiminden önce FETÖ soruşturmalarında tutuklananları motive etmek için atılan mesajda, “Bu zamanın ehemmiyetinden bahsetmiş. Bu zamanda hizmet edenlerin şanslı olduğunu söylemiş. ‘En çok üzüldüğüm esnaf abiler ve ablalar. Yoksa alsınlar görev yapan arkadaşları, yatsın onlar.’ demiş.” ifadeleri yer alıyor.

3,5 yıldır aranıyor

  • FETÖ’nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı çevresinde yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi getirildiği Ankara Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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