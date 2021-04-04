Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi: Kafalarındaki darbeci zihniyet emekli olmamış!

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildirisine tepkiler sürüyor.
Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar da, 103 emekli amiralin hadsiz bildirisine sert cevaplar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'daki paylaşımında, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış.
Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek.
Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış.
UÇAKLAR KALKMASIN DİYE ÇİFTÇİLER EKİN YAKTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığına işaret ederek, "Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim. #HaddiniziBilin." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur.
Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim.#HaddiniziBilin
Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur.
ARTIK GEÇİT VERMEYECEĞİZ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletin, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdiğine dikkati çekerek, "Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına #HaddiniziBilin diyorum." açıklamasını yaptı.
Aziz milletimiz, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdi.
Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına #HaddiniziBilin diyorum.
Aziz milletimiz, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdi.
MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin milli iradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan." paylaşımında bulundu.
Vesayetçi zihniyetin Milli İradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir.
Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin#HodriMeydan
Vesayetçi zihniyetin Milli İradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir.