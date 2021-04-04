Gündem Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi Kafalarındaki darbeci zihniyet emekli olmamış
POLİTİKA

Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi: Kafalarındaki darbeci zihniyet emekli olmamış!

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar da, 103 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef almasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi: Kafalarındaki darbeci zihniyet emekli olmamış!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildirisine tepkiler sürüyor.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar da, 103 emekli amiralin hadsiz bildirisine sert cevaplar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'daki paylaşımında, "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten amirallerin skandal bildirisine tepki: Seçilmiş iradeye yönelik ilkel dili kınıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten amirallerin skandal bildirisine tepki: Seçilmiş iradeye yönelik ilkel dili kınıyoruz

UÇAKLAR KALKMASIN DİYE ÇİFTÇİLER EKİN YAKTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığına işaret ederek, "Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim. #HaddiniziBilin." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı
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TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı

ARTIK GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletin, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdiğine dikkati çekerek, "Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına #HaddiniziBilin diyorum." açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun: Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek
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Fahrettin Altun: Sadece imzacılar değil, cesaretlendiren de hesap verecek

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin milli iradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan." paylaşımında bulundu.

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma
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Başsavcılık 103 amiral için harekete geçti: Darbe imalı bildiriye re'sen soruşturma

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki: Biz buradayız!
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki: Biz buradayız!

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert yanıt: Rütbeleri sökülmeli
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Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert yanıt: Rütbeleri sökülmeli
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