Gündem Darbe lideri Cemal Gürseli birkaç kişi Adnan Menderesi binler andı
İSTANBUL

Darbe lideri Cemal Gürsel’i birkaç kişi Adnan Menderes’i binler andı

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri 4’üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i Ankara’da birkaç kişi, darbenin ardından yargılanarak idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’i ise binlerce kişi törenle andı.

Haber Merkezi İHA
Darbe lideri Cemal Gürsel’i birkaç kişi Adnan Menderes’i binler andı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törene, Menderes ailesi ve sevenleri adeta akın etti.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin lideri ve 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölüm yıldönümü olan 14 Eylül’de Ankara’da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Cemal Gürsel ölüm yıldönümünde mezarı başına gelen birkaç kişi tarafından anıldı.
Cemal Gürsel ölüm yıldönümünde mezarı başına gelen birkaç kişi tarafından anıldı.

Başbakan ve iki bakanının asılması ile sonuçlanan darbeye başkanlık eden Gürsel’in Ankara’da düzenlenen anma töreninde görevliler haricinde sadece birkaç kişi yer aldı. Gürsel’i anmak için Ankara Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen ve sadece birkaç kişinin katıldığı tören, kameralara yansıdı.

ANMA TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

14 Eylül’de birkaç kişi tarafından anılan Cemal Gürsel’in aksine, liderlik ettiği komite tarafından idama mahkum edilen ve 17 Eylül’de asılarak idam edilen Adnan Menderes’i anma törenine binlerce kişi katıldı.

Adnan Menderes'in idamının 60’ıncı yıldönümünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.
Adnan Menderes'in idamının 60’ıncı yıldönümünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı.

Darbenin ardından dönemin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile birlikte Yassıada’da yargılanarak 17 Eylül 1961’de İmralı’da idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’in Topkapı’da bulunan anıt mezarında anma töreni düzenlendi.

İdamın 60’ıncı yıldönümünde düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törene, Menderes ailesi ve sevenleri adeta akın etti. Törene katılanlar Menderes ve arkadaşları için dua etti.

Adnan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı
GÜNDEM
Adnan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı

27 Mayıs cuntasına destek olanlar için utanç anıtı dikelim
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
27 Mayıs cuntasına destek olanlar için utanç anıtı dikelim

Abone Ol Google News
İngiltereden flaş karar

İngiltere'den flaş karar

Türkiye​'yi kırmızı listeden çıkardı.
İzmir derbisini Altay kazandı

İzmir derbisini Altay kazandı

​Altay uzatma dakikalarında attığı golle ezeli rakibini mağlup etti.
ABD Kabil Havalimanı çevresinde 10 sivili öldürdüğünü kabul etti

​17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması.

BDDK 'dan tüketici kredileri kararı

​Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.