Darbenin ağı böyle örüldü

15 Temmuz gecesi Ankara Akıncı Üssü’nde kurulan “darbe karargâhı”nda FETÖ’nün askerî değil, sivil mensupları yer aldı. Sivil görünümlü bu isimler arasında sonrasında ömür boyu hapse çarptırılan Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve 9 yıldır aranan Adil Öksüz yer aldı. Kimi ihracatçı, kimi eğitimci, kimi iş adamı görünümlü elebaşılar Pensilvanya’dan gelen plana sadıktı.

ASKERE YÖN VEREN SİVİL GÖLGELER

Darbeden aylar önce FETÖ’cü sivil imamlar ev ev dolaştı. Kod isimli toplantılar, sadakat yeminleri, darbe provasına dönüşen görüşmeler yapıldı. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi, bir gecede tasarlanmış bir ihanet senaryosu değildi. Darbeden haftalar, hatta aylar önce örgüt tarafından sahada hummalı bir hazırlık yürütüldü. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Malatya gibi merkezlerde kurulan hücre evlerinde, TSK mensuplarıyla sivil imamlar arasında kritik buluşmalar gerçekleştirildi. Bu toplantılar sıradan “sohbet” buluşmaları değil, örgütsel bağların güçlendirildiği, darbe planlarının şekillendirildiği gizli organizasyonlardı.

FETÖ’nün sivil imamları, rütbeli subaylarla kamuya açık bir mekânda değil, aylar öncesinden kiralanan özel dairelerde, örgüte sadakat yemini ettirerek temas kurdu. Tanık beyanlarına göre, bazı imamlar her hafta farklı birliklerde görevli 4-5 askeri, aynı evde sırayla ağırlıyor, “abi” olarak anıldıkları bu görüşmelerde katılımcılara darbe hazırlıklarına dair dolaylı mesajlar veriyordu. İstanbul’da Ataşehir ve Bahçelievler, Ankara’da Batıkent ve Keçiören, İzmir’de ise Karşıyaka ve Gaziemir, bu ev toplantılarının en yoğunlaştığı yerler arasında öne çıktı. Bazı toplantılarda, örgüt imamlarının Kur’an ayetlerini çarpıtarak darbe planlarını meşrulaştırdığı ifade edildi.

İMAMLAR SÜREKLİ TAŞINDI, TOPLANTILAR ŞİFRELİYDİ

Sivil imamlar, takibe yakalan-mamak için her hafta farklı semtlerde toplantılar düzenledi. Görüşmelerin yeri ve saati, asla doğrudan söylenmiyor, çoğu zaman Signal, FaceTime ve Eagle gibi uygulamalardan gönderilen şifreli ifadelerle bildiriliyordu. İfadelerde yer alan ve daha sonra gün yüzüne çıkan ifade tutanaklarına göre, “Misafirliğe geleceğiz” mesajı, toplantıya katılım çağrısı anlamına geliyordu. “Yemek var” kodu, imamın bizzat toplantıya katılacağını işaret ediyordu. Toplantıların ardından bazı subaylara kriptolu flaş bellekler, kitaplar ve harita görselleri de verildiği tespit edildi.

İHANETIN KARARGÂHI: PENSİLVANYA CHESTNUT RETREAT CENTER

15 Temmuz gecesi Ankara’da darbeyi yöneten imamlar, günler öncesinden Pensilvanya’ya giderek darbe senaryosunun detaylarını bizzat Fethullah Gülen’le görüştü. Tanık beyanlarına göre, ABD’de yapılan toplantılarda darbenin zamanlaması, yedek planlar ve uluslararası medya stratejileri de masaya yatırıldı. Akıncı Üssü’ndeki planlamalarda kullanılan dijital belgelerin bir kısmı İngilizce metinler içeriyor, bu da talimatların dış kaynaklı olduğunu açıkça gösteriyor.

PENSİLVANYA HATTINDA İKİ İMAM

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sadece Türkiye’de değil, dış merkezli küresel bir kurgunun sahadaki operasyonuydu. Darbenin sivil ayağını oluşturan örgüt imamları, aylar öncesinden ABD’ye seyahat etti. Bu seyahatlerin neredeyse tamamı Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya çevresinde yoğunlaştı. Akıncı Üssü’ndeki darbe karargâhında yer alan isimlerin birçoğunun öncesinde defalarca ABD’ye gidip geldiği tespit edildi. Plan, Türkiye’de çizilmedi. Talimat, Pensilvanya’daki örgüt merkezinden geldi.

AYNI UÇAKTA, FARKLI TARİHLER

Darbe gecesinin kilit isimlerinden Adil Öksüz, kalkışmadan yalnızca iki gün önce ABD’den döndü. 11 Temmuz’da İstanbul’a giriş yaptığı saatten yalnızca dakikalar sonra, bir başka sivil imam olan Kemal Batmaz da aynı uçuşla Türkiye’ye giriş yaptı. Her iki ismin de son 1 yılda 5’ten fazla kez ABD’ye gidip geldiği belirlendi. Batmaz, “ihracatçı iş adamı” kılıfı altında yolculuk yaparken, Öksüz “ilahiyatçı akademisyen” pasaportu taşıyordu. Ancak ortak noktaları New Jersey-Saylorsburg hattında buluşmalarıydı.

İFADELER SİVİL İMAMLARI İŞARET ETTİ DARBEYİ ‘ONLAR’ YÖNETTİ