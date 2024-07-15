Darbenin ‘beyni’ parmaklıklar ardında

15 Temmuz kalkışmasında devleti ele geçirmek isteyen FETÖ, TSK’ya sızdırdığı rütbeli elemanları yanı sıra onlara hükmeden ‘sivil imamları’ da sahaya sürdü.

FETÖ’nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Üssü’nden darbe girişimini yönetti. Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ’nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. Örgütün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, elebaşı Gülen’in talimatının ardından darbe planını uygulamak için Akıncı Üssü’ne gitti.

Söz konusu sivil imamlar, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz, mahkemece serbest bırakılmasının ardından sırra kadem bastı. Batmaz, Çiçek, Oruç ve Biniş ise yargılandıkları Akıncı Üssü davasında yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte sivil aktörler ve kalkışmadaki rolleri ile akıbetleri:

KOD ADI NAMIK

Örgütün "TSK imamı" Adil Öksüz, örgütle 1985'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördüğü sırada tanıştı. FETÖ elebaşı Gülen'in özel olarak ilgilenip yetiştirdiği Öksüz, "Namık" kod adıyla örgütün askeri mahrem yapılanmasının her kademesinde faaliyet yürüttü.

Öksüz, terörist başı Gülen tarafından darbeyi organize edecek kişilerin başında görevlendirildi. Öksüz'ün darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında yaptığı seyahatler ortaya çıkartıldı. Buna göre Öksüz, 34 SIR 49 plakalı aracıyla 27 Aralık 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat, 14 Mart, 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016'da Ankara'ya geldi. Öksüz'ün, 27 Aralık 2015'ten itibaren Ankara'da Türkiye'nin her yerinden gelen örgüte bağlı üst düzey askerlerin katıldığı darbe toplantılarına liderlik ettiği belirlendi.

Öksüz ile örgütün Akıncı Üssü çevresinde yakalanan bir başka mahrem imamı Kemal Batmaz'ın darbe teşebbüsünden hemen önce 11 Temmuz 2016'da aynı uçakla ABD'ye gittiği, 13 Temmuz 2016'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndüğü tespit edildi. Darbeye hazırlık kapsamında Öksüz, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara'da örgüte bağlı Türkiye'nin her yerinden gelen üst düzey askerlerin katıldığı darbe toplantılarına liderlik etti. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde FETÖ'cü askerlere talimatlar veren Öksüz, darbenin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine kaçarken tarlada yakalandı.

Gözaltına alındığında jandarmaya “tarla satın almak” için bölgede bulunduğunu söyleyen Öksüz, 16 Temmuz gecesini Kışla Jandarma Karakolunun nezaretinde geçirdi. Öksüz, Akıncı Üssü çevresinde gözaltına alınan diğer kişilerle birlikte 17 Temmuz sabahı Ankara Batı Adliyesine getirildi. Mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz’ün, darbe girişiminden 3 gün sonra Ankara’dan uçakla İstanbul’a gittiği, 19 Temmuz’da Sakarya’nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlendi. Firari Öksüz, İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde “kırmızı” kategoride yer alıyor.

Nurettin Oruç

İMAMA BAŞ SELAMI

Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, darbe girişimine kadar FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” olarak faaliyetlerine devam etti. Ankara Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, Batmaz’ın darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında birçok kez ABD’ye giderek elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edildi. 1 Ocak 2016’da ABD’ye girişi sırasında Newark Havaalanı gümrük görevlilerince şüphe üzerine mülakata alınan Batmaz, Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya’da “İmam Muhammed Fetullah Gülen”in yanında kalacağını belirtti.

Batmaz, darbe girişiminden hemen önce Adil Öksüz ile ABD’ye gitti. 11 Temmuz’da İstanbul’dan New York’a aynı uçakla seyahat eden Batmaz ve Öksüz, örgütün elebaşı Gülen’den son talimatları alıp 13 Temmuz’da yine aynı uçakla Türkiye’ye döndü. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ’cü askerlere emirler verdi.

Batmaz’ın faaliyetleri, Akıncı Üssü’ndeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim’in baş selamı vermesi, Batmaz’ın yapılanmadaki konumunu göz önüne serdi. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Akıncı Üssü’nden diğer sivil imam Harun Biniş ile kaçarken yakalanan Batmaz, savcılık ifadesinde tıpkı Öksüz gibi “arsa bakmaya” gittiğini iddia etti.

Kemal Batmaz

KANTİNCİLİKTEN İMAMLIĞA

Sivil imamlardan Hakan Çiçek, Gülen’in Türkiye’den kaçmadan önce hem ev hem de ofis olarak kullandığı kapatılan FEM Dershanesinin Altunizade şubesinin kantinini işletiyordu. Çiçek’in, yıllar içinde milyonlarca liralık mal varlığı edindiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Kapatılan Anafartalar Kolejini satın alan Çiçek, örgütsel faaliyetlerini kamufle edebilmek için Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılanmış kimi askerlerin çocuklarını bu okulda burslu olarak okuttu.

Çiçek, darbe hazırlıkları kapsamında ilk olarak 28 Aralık 2015'te ABD'ye gitti ve 6 Ocak 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye döndü. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olan Çiçek, darbe girişimi başarısız olunca kaçmaya çalışırken tarlada yakalandı. Yargılama devam ederken darbe planının Pensilvanya'da hazırlatılıp onaylatıldığına dair yeni deliller dava dosyasına girdi. Çiçek'e ait cep telefonunun dijital analizini içeren raporda Çiçek'in ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı Pensilvanya'daki çiftlik evinde aktive edildiği ortaya çıktı.

Hakan Çiçek

GÜLDÜREN SAVUNMA

FETÖ’nün jandarmadan sorumlu sivil imamı Nurettin Oruç, darbeye hazırlık kapsamında kendisine bağlı bölge imamlarına Pensilvanya’dan aldığı talimatları iletti. Oruç, Ocak 2015’ten Haziran 2016’ya kadar 7 defa ABD’ye gitti. Ankara’daki villada yapılan darbeye hazırlık toplantılarında aktif görev alan Oruç, toplantılara katılan jandarma personeline darbe girişimi sırasındaki görevlerini anlattı.

15 Temmuz gecesi Oruç’un da Akıncı Üssü’nde bulunduğu filonun kamera kayıtlarına yansıdı. Darbe girişimi başarısız olunca üsten kaçarken tarlada yakalanan Nurettin Oruç, “Hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili belgesel çekimi için görüşme yapmaya gittim” yalanına sarıldı. Adli Tıp uzmanları, 143. Filo koridorundaki görüntüler ile Oruç’un Jandarma karakolunda kaydedilen görüntülerini inceledi ve koridorda görülen şahsın Nurettin Oruç olduğunu kemer ve ayakkabılarına varıncaya kadar tespit etti.

Harun Biniş

VERTİGO VAR, DUYMADIM!

Akıncı Üssü’nde yakalan sivillerden Harun Biniş, bir dönem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) çalıştı. Biniş, örgüt tarafından darbe teşebbüsünü organize edecek sivil yöneticilerden biri olarak görevlendirildi. Yargılandığı usulsüz dinleme davası kapsamında aranması olduğundan yurt dışına çıkış yapamayan Biniş, firari Adil Öksüz’ün Pensilvanya’dan aldığı talimatlar doğrultusunda darbeye hazırlık toplantılarının düzenlendiği evlerde görevlendirildi.

Akıncı Üssü 143. Filo güvenlik kamera görüntülerinde Biniş’in FETÖ’cü askerlerle birlikte hareket ettiği belirlendi. Biniş’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının bulunması için radar iz kayıtlarını incelediği ortaya çıktı.

16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü’nden kaçarken tarlada yakalanan Biniş, ilk ifadesinde “arsa bakmaya” geldiğini iddia ederek, “Bende vertigo var. Ankara’daki bombaları duymadım” dedi.

Bu maddelerden hesap verdiler

15 Temmuz’da darbeye kalkışanlar ile FETÖ üyeliği yargılamalarda tespit edilenler Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddelerinden ağırlaştırılmış müebbet başta olmak üzere çeşitli cezalara çarptırıldı.

Yargılama sürecinde FETÖ üyeleri TCK’daki birçok maddeden yargılanırken çok geniş yelpazede suç maddelerinden hüküm giydi. Bunlar şöyle:

Anayasayı ihlal (Madde 309): Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek.

Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı (Madde 310).

Yasama organına karşı suç (Madde 311).

Hükümete karşı suç (Madde 312).

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek; Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (Madde302).

Askeri komutanlıkların gaspı (Madde 317).

Askerleri itaatsizliğe teşvik (Madde 319).

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk (Madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339)

Suç örgütü kurmak (Madde 220).

Silahlı suç örgütü kurmak (Madde 314).



