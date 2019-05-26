Darbenin izleri silindi

Adada son hazırlıklar yapılırken, ‘Google Earth’ uygulamasında da Yassıada’nın adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirildi.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği Yassıada’da darbenin izleri siliniyor. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın dramına sahne olan ada yeniden restore edildi. Bundan sonra ‘demokrasi adası’ olarak anılacak adada darbenin mağdurlarının anıları yaşatılacak. 24 saat ziyaretçilere açık olarak tasarlanan adada yaşanan dram gözler önüne serilecek.

Dönüşüm projesi tamamlandığında ada böyle olacak.

ERDOĞAN ZİYARET EDECEK

Çalışmalar kapsamında 27 Mayıs Tarih Platosu, Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi ile Adnan Menderes Kongre Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılandığı Yassıada duruşmalarının yapıldığı salonda da çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbenin 59. yılında adaya giderek çalışmaları yerinde izlemesi ve tesislerin tamamlanan bölümlerini hizmete açması bekleniyor.

GEÇMİŞİ YANSITIYOR

Ada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi. Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi. Ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar da yapılacak.

BELGELER SERGİLENECEK

Müzecilikte yeni bir dönem olarak tabir edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’de Menderes’in doğumundan itibaren, çocukluğu, yaşadığı başarıları, kazandığı zaferler ve çektiği zorluklar izletilecek. Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde yer alan 500 kişilik konferans salonunda o döneme ait belge, doküman ve eşyalardan oluşan seçkin bir koleksiyon sergilenecek. Ayrıca Menderes’in o dönem kaldığı bina da aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

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Ada 24 saat ziyarete açık olacak.