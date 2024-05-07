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Darbenin sözcüsü oldu

Yeniden görülen 28 Şubat Davası’nda Refah-Yol Sözcüsü Namık Kemal Zeybek tanık olarak dinlendi. Zeybek’in gerçekleri ters yüz ederek 28 Şubat’ın darbe olmadığını savunması şaşırttı. Zeybek, 2012’deki konuşmasında 28 Şubat’a karışanlardan hesap sorulması gerektiğini söylemişti.

04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:17 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Namık Kemal Zeybek
Namık Kemal Zeybek

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen 28 Şubat davasında dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Namık Kemal Zeybek tanık olarak dinlendi. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan Zeybek, "28 Şubat süreci diye adlandırılan bu süreçte bütün inancımla söylüyorum hiçbir şekilde darbe söz konusu değildir" dedi. O dönem Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına damga vuran 18 maddenin doğruluğunu savunan Zeybek, Sincan'da tankların yürütülmesini de gülünç buldu. 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin sözleriyle pes dedirten Zeybek, 2012'de katıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 'Turgut Özal’ı Anmak ve Anlamak' konulu panelde ise tam tersi ifadeler kullanmıştı. Zeybek, "Türkiye'de yaşanan darbelerin en zararlısının, milletin irfanına ve ruh köküne en aykırı olanının 28 Şubat müdahalesi olduğunu" ifade etmişti.



#Namık Kemal Zeybek
#28 Şubat
#Turgut Özal
9 saat önce
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