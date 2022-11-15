Darüşşafaka'dan Öğretmenler Günü'ne özel sertifika

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın Öğretmenler Günü sertifikalarıyla hem öğretmenlerinizi mutlu edebilir hem de bir çocuğun geleceğinin eğitimle aydınlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

DARÜŞŞAFAKA'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL SERTİFİKA

Kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, öğretmenlerin kalplerinde unutulmaz bir hatıra bırakırken öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlıyor.

Öğretmenlerinizin ve öğretmen gibi kıymet verdiklerinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Darüşşafaka Cemiyeti’nin basılı, elektronik ve sesli olmak üzere üç farklı seçenek ve tasarımda hazırladığı bağış sertifikalarıyla kutlayarak, onlara anlamlı bir hediye verebilir; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukların nitelikli eğitimlerine katkıda bulunabilirsiniz.

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Siz de “Öğretmenler Günü Bağış Sertifikaları”nı tercih ederek “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna güç katabilir, bağışçı olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayabilirsiniz.