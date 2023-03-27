DASK tazminat ödemelerini hızla gerçekleştiriyor

DASK, sigortalılara destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve tazminat ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyor. Çalışmalarının odağına her zaman deprem sonrası hazırlık planlarını koyarak hareket ettiklerini belirten DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenen Türk Reasürans’ın Genel Müdürü Selva Eren, “Geçtiğimiz süre içinde DASK için oldukça önemli adımlar attık. Attığımız bu adımlar sayesinde depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden de ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik. Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz” dedi.

“Her zaman söylediğimiz gibi bu süreçte en temel amacımız bölgedeki tüm sigortalılarımıza en hızlı şekilde fayda sağlamak” diyen Eren, “Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız 27 Şubat 2023 tarihinden bu yana DASK’tan avans ödeme talebinde bulunabiliyor. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin %20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin %10’u sigortalılarımıza avans olarak ödeniyor. 20 Mart itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 392 bin