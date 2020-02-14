Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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