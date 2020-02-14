Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Dünya

Trump'tan senatoya İran mesajı: Zayıflık göstermenin zamanı değil

İran konusunda iyi işler yaptıklarını ve zayıflık göstermenin zamanı olmadığını belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.