Gündem Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
MUĞLA

Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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