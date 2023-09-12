|
Gündem

Datça’da mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Karaköy mevkiinde sahilde mahsur kalan 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

17:31 . 12/09/2023 Salı
IHA
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Datça Karaköy mevkiindeki sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG - AME) AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Karaköy civarında mahsur kalan 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 14 kişilik düzensiz göçmen grubu bulundukları yerden kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı
Kaçak göçmenleri sınır illerden İstanbul'a getiren 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da cipten indikten sonra ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, para karşılığında şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip, buradan Edirne Lalapaşa'ya götüreceğini belirlediği 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü. Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar'da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt'ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti. Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


#Muğla
#Datça
#Göçmen
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Whatsapp'a yeni özellik geliyor! Whatsapp video mesajlarda kontrol paneli özelliği nasıl kullanılır?