Datça’da mahsur kalan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Datça Karaköy mevkiindeki sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibi (MAG - AME) AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.
Karaköy civarında mahsur kalan 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 14 kişilik düzensiz göçmen grubu bulundukları yerden kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.