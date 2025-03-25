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Davada karar çıktı: İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

Davada karar çıktı: İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik

17:0725/03/2025, Salı
AA
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İmamoğlu'nun bilirkişiye yönelik şikayetine ilişkin davada takipsizlik kararı verildi.
İmamoğlu'nun bilirkişiye yönelik şikayetine ilişkin davada takipsizlik kararı verildi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlayan bilirkişiye yönelik şikayette bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, şikayete ilişkin kararını açıkladı. Büro, şikayete dair kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı
görevinden uzaklaştırılan
Ekrem İmamoğlu
'nun,
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlayan bilirkişiye ilişkin şikayetine dair kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından verilen kararda,
İBB Başkanlığı
görevinden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu, müşteki; bilirkişi
Satılmış Büyükcanayakın
ise şüpheli olarak yer aldı.

"Yargının bağımsızlığı sağlanamaz"

Söz konusu kararda, bilirkişi hakkında soruşturmaya başlanılmış ise de mahkeme dosyalarındaki hususlarla ilgili devam eden ve karar verilmiş yargılama faaliyetine müdahale anlamına gelebilecek herhangi bir soruşturma işleminin kanunen yapılamayacağı, aksi halde yargılamanın bağımsızlığının sağlanamayacağı belirtildi.

Dosya tarafınca bilirkişi raporunun ve benzeri delillerin hukuka aykırı olduğunun savunulduğu, devam eden yargılama aşamalarında ilgili dosyaya sunulması sonucu hakim tarafından değerlendirilecek kararda herhangi bir hukuka aykırılığa neden olan görevliler hakkında suç duyurusunda bulunabileceği ifade edildi.

"Kovuşturmaya yer yok" kararı

Kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı hususlar içerdiği beyan edildiği ve bu gerekçeyle şikayetçi olunduğu belirtildi.

Yargılamanın devam etmesi nedeniyle mahkemelerin takdirinde olan bilirkişi raporlarının hukuka aykırı olup olmadığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceğine ve soruşturulamayacağına, takdir makamının doğrudan mahkemeler olduğuna dikkati çekilen kararda, kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı.

Kararda, bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli şüpheye ulaşılabilecek herhangi bir somut delil bulunmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame kapsamında, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.



#Ekrem İmamoğlu
#Beylikdüzü Belediye Başkanı
#Bilirkişi
#İBB
#takipsizlik

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