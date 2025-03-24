İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de çağrısıyla Saraçhane’de gösteriler düzenlenmeye başladı.

Özgür Özel’in sokak çağrısıyla sokakları karıştıran marjinal grupların attıkları asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak gibi materyaller sonucu 123 polis yaralandı. Gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alınırken yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlendi. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar, kasten yaralama gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edildi.

İslam düşmanı İsrailli de Saraçhane’de

Saraçhane’deki gösterilere İsrail’de yaşayan Amerikan vatandaşı Michael Anthony Ganoe de katılarak, provokatif yayınlara imza attı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün sonra 20 Mart’ta İstanbul’a gelen Michael Ganoe, yaptığı yayında, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.





İstanbul'da İmamoğlu için algı yapan Siyonist gazeteci Ganoe gözaltına alındı: Sınır dışı edilecek Gündem

Provokatif haberlere imza atıyor

Michael Anthony Ganoe’nin, freelance bir gazeteci kimliğiyle “www.insighttoisraelbeyond.org” uzantılı internet sitesinde çalıştığı, site üzerinden gittiği pek çok ülkede “bağımsız gazeteci” adı altında sözde göz ardı edilen ve bastırılan konuları ele alarak provokatif habere imza attığı ortaya çıktı. Ganeo, aynı zamanda Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu ve Hershey's for Heroes örgütünün başkanı olarak faaliyet yürütüyor.

Michael Anthony Ganoe: “Kuran yalan, Allah yok”

13 yıldır İsrail'de yaşayan ve kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Michael Anthony Ganoe’nin İslam karşıtlığıyla faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı. Ganoe, İsrailli askerleri desteklemek için program başlattığı ve bu çerçevede yaklaşık 50 bin askere bağış toplayıp ilettiği belirlendi.

İsrail’de yayın yapan Times Of Israel haber sitesinin Ganoe ile ilgili yaptığı haberlerde İsrailli askerlerle görüşmek üzere herhangi bir davet olmadan bölgeye gittiği, askerlere İslam’a karşı savaşmalarını öğütlediği ve ‘Kuran yalan, Allah yok’ şeklinde beyanlarda bulunduğu yer aldı.

Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçundan işlem yapıldı: Sınır dışı edilecek

23 Mart akşamı ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan çıkış yapması sonrasında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Ganoe’nin Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki Göçmen Şube tarafından ifadesi alındıktan sonra “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme” suçundan hakkında işlem yapıldığı ve sınır dışı edilmek üzere öğrenildi.







