Michael Anthony Ganoe’nin, freelance bir gazeteci kimliğiyle “www.insighttoisraelbeyond.org” uzantılı internet sitesinde çalıştığı, site üzerinden gittiği pek çok ülkede “bağımsız gazeteci” adı altında sözde göz ardı edilen ve bastırılan konuları ele alarak provokatif habere imza attığı ortaya çıktı. Ganeo, aynı zamanda Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu ve Hershey's for Heroes örgütünün başkanı olarak faaliyet yürütüyor.