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Davutoğlu’nun Gelecek’i 34 bin oy aldı

Türkiye 25'inci yerel seçimleri geride bıraktı. Genel seçimde CHP listelerinden Meclis'e giren partiler büyük hezimet yaşadı.

Uğur Duyan
04:00 - 2/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:10 - 2/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu
Ahmet Davutoğlu

14 Mayıs'ta CHP listelerinden seçilen 38 milletvekili, Haziran'da mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek kendi partilerine dönmüşlerdi. Mayıs öncesi DEVA Partisi oylarının yüzde 5, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ise yüzde 3-4 puan aralığında olduğunu savunuyordu.

DEVA ve Gelecek partileri ilk kez kendi logoları ile girdikleri seçimde yüzdelik değil, bindelik payda ile hesap edilebilecek düzeyde oy aldı. CHP listesinden Meclis'e 15 milletvekili sokan DEVA Partisi yüzde 0,3 oy aldı. Saadet Partisi yüzde 1,1, Gelecek Partisi 0,1, Demokrat Parti yüzde 0,2 oy alabildi.

Büyük iddialarla kurulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi tek başına katıldığı ilk seçimde sıfır çekti. Gelecek Partisi, Türkiye genelinde 34 bin 232 oy aldı.

Saadet Partisi elindeki 9 ilçeden 8'ini kaybetti. DEVA Partisi 1 ilçe ve 2 belde belediyesi kazanabildi. DEVA’nın kazandığı ilçe Adıyaman Çelikhan oldu.




#Seçim
#Siyaset
#Ahmet Davutoğlu
#Gelecek Partisi
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