Davutoğlu’nun Gelecek’i 34 bin oy aldı

14 Mayıs'ta CHP listelerinden seçilen 38 milletvekili, Haziran'da mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek kendi partilerine dönmüşlerdi. Mayıs öncesi DEVA Partisi oylarının yüzde 5, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ise yüzde 3-4 puan aralığında olduğunu savunuyordu.

DEVA ve Gelecek partileri ilk kez kendi logoları ile girdikleri seçimde yüzdelik değil, bindelik payda ile hesap edilebilecek düzeyde oy aldı. CHP listesinden Meclis'e 15 milletvekili sokan DEVA Partisi yüzde 0,3 oy aldı. Saadet Partisi yüzde 1,1, Gelecek Partisi 0,1, Demokrat Parti yüzde 0,2 oy alabildi.