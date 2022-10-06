DBB engellilere yönelik 12 kurs açıyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda 12 farklı branşta açacağı kurslardan farklı engel grubundaki bireyler yararlanacak.
Kurslarda, Bağlama, Halk oyunları, Deri işlemeciliği, Ahşap Boyama, Türk İşaret Dili, Okuma-Yazma, Türkçe ders desteği (TYT, AYT, EKPSS),
Matematik Ders Desteği (TYT, AYT, EKPSS), Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Drama, Satranç, Türk Halk Müzik Korosu eğitimleri verilecek.
Sınırlı sayıda kursiyerin yer alacağı kurslara kayıtlar 26 Eylül 2022’de başlayıp 7 Ekim 2022’de sona erecek.
Kayıt yapmak isteyen engelli vatandaşlar, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Engelli Destek Merkezi’ne başvurabilecek.
Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.