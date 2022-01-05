DBB’den 2021’de yol yapım atağı

Büyükşehir Belediyesi kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları kapsamında, kırsal mahalle grup ve mahalle yollarında çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.

Kırsalda grup mahalle yollarında yeni yol yaparak ulaşımda önemli bir sorunu çözen ekipler, vatandaşların güvenliği için hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Yolların zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilen yollarda alt temel ve temel çalışması yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda kazı dolgu çalışması da gerçekleştirdi.

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Çalışmalarda ihtiyaç duyulan yollara beton asfalt, mahalle içi ve sathi kaplama asfalt sermeye uygun olmayan bölümlerin zeminine kilitli parke taşı döşendi.

Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinin kırsal mahalle grup ve mahalle yollarına sathi kaplama asfalt sererek çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, 17 ilçede devam eden çalışmalarda 1200 kilometre kırsal yolu tamamladı.

2021 sezonunda, kent merkezinin caddelerini yenileme, yeni imar alanlarında yollar açma ve trafik sıkışıklığını gidermek için bağlantı yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaptığı yenileme çalışmalarının yanı sıra hizmete açılan 13 cadde ve bulvar ile alternatif güzergahlar oluşturdu.

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Ekipler, merkezde bulunan caddeler, bulvarlar ve yeni açılan yollarda 300 bin ton, kırsalda bakımı ve onarımı yapılan yerlerde ise 100 bin ton olmak üzere şu ana kadar 400 bin ton sıcak asfalt serildi.