DBB’nin kırsal kalkınma hamlesi sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, 2021’de Hayvan İçme Suyu Göleti (HİS), tarımsal sulama amaçlı havuz, çiftçilere fide-fidan, tarımsal ekipmandesteği, ipek böcekçiliği ve arıcılığın geliştirmesiamacıyla çalışmalar yürüttü.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla Diyarbakır’ın tarım ve hayvancılıkta lokomotif şehirlerden bir tanesi olması amacıyla projeler geliştirildi.

2021 sert kabuklu meyve yılı

Büyükşehir Belediyesi, Vali Münir Karaloğlu’nun 2021’i sert kabuklu meyve yılı ilan etmesinin ardından GAP İdaresi Başkanlığı,Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen “Sert Kabuklu Meyvelerin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi”ne büyük oranda katkı sağladı.

Badem, fıstık ve ceviz fide ve fidan dağıtımı yapılan proje kapsamında toplam bedeli 13 milyon lira olan projeye Büyükşehir Belediyesi 5 Milyon lira ile en büyük desteği sağladı.

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Proje kapsamında çiftçilere 203 bin fide ve fidan ile yaklaşık 89 ton adi fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

Ağaç aşı uygulamasıyla üretim aratacak

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle dağlık ve engebeli araziye sahip kentin kuzey ilçelerinde ceviz, badem, fıstık ve kestane üretimini artırmak için belirlenen mahallelerde ekonomik (meyve vermeyen) değeri olmayan ağaca aşı uygulaması yaptı.

17 ilçeye bağlı 21 kırsal mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda menengiç ağaçlarına Siirt ve Antep türlerinin aşılanarak, fıstık ağacına dönüştürülmesi sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 38 bin ağaç aşılandı.

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Makine teçhizat desteği

Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, karlılığını artırmak, tarımsal üretim ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 17 İlçedeki üreticilere, süt sağım, üzümpres, badem soyma ve badem silkeleme makinası, koyun ve keçi yıkama banyoluğundan oluşan, 145 makine teçhizat dağıtımı gerçekleştirildi.

HİS Göletleri

Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Sur ve Silvan ilçelerinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 83 HİS göletinin bakım ve onarımını yapan Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Çermik Kuyu Mahallesinde bulunan Mırgan Yaylası, Kulp Karpuzlu Mahallesi, Silvan ve Bismil’de 3 olmak üzere toplam 6 HİS göleti yapımını tamamladı.

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Ekipler, Çermik, Çüngüş, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Hazro, Sur ve Silvan İlçelerinde bulunan küçük su kaynakları üzerine, tarımsal sulama ve tarımsal üretimin artması için 58 modern beton havuzun 51’i tamamladı, 7 havuzda ise çalışması devam ediyor.

Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca son dönemde yaşanan kuraklık nedeni ile vahşi sulama kanallarında yaşanan su kaybının önüne geçmek amacı ile Lice, Kulp, Dicle, Çermik, Çüngüş ve Sur İlçelerine bağlı 24 mahallede toplam 45 bin 540 metre boru dağıtımı ve montajı yapıldı.

Hayvancılığın önemli bir gelir kaynağı olduğu Bağlar ve Çınar ilçelerini kapsayan Karacadağ bölgesine37 yalak inşa edildi.

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Çalışma kapsamında yaylalara çıkarılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için belirlenen alanlara 10 tonluk 12 su deposu yerleştirildi.

Diyarbakır karpuzu özgünlüğünü koruyacak

Büyükşehir Belediyesi, kentin coğrafi işaretli ürünlerden Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü koruması için çiftçilere fide, gübre ve ilaç desteğinde bulundu.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Diyarbakır karpuzunun özgünlüğünü korumak ve üretimini teşvik etmek amacıyla Bismil ile Sur ilçelerindeki çiftçilere, fide, gübre ve ilaç hibe etti.

İpek böceği üretimi şaha kalkacak

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yüzde 62 ile yaş koza üretiminde birinci olan Diyarbakır’da üreticilere destek verdi.

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Yapılan çalışmalarla Kulp’ta İpek Böceği üreticilerine tırtılları beslemeleri için ihtiyaç duydukları 15 bin dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Arıcılık destekleniyor

Yaklaşık 120 bin bal kovanında 1400 ton üretimle Türkiye’de 17. Sırada olan Diyarbakır’da arazi yapısı ve faunasınedeniyle üretimin arttırılması için çalışma başlatıldı.

Bal Üreticileri Birliğine ihtiyaç duydukları, bal sağım makinası,bal sır alma tezgahı teknesi, bal dinlendirme kazanı ve bal sağım çadırından oluşan toplam 94 makine ve ekipman desteği verildi.