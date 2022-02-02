Gündem DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
DİYARBAKIR

DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı

Terör kapsamında gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
Arşiv.

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada çıkınca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 26 Ocak 2022 günü sabah saatlerinde DBP il binasına operasyon düzenlendi.

  • Ekipler, il binasında arama yaparken, çok sayıda örgütsel malzemeye el koydu. Korona virüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklenirken, 29 Ocak 2022 günü izolasyon süreci bitmesi sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Gülmez'in Covid-19 testi, tekrar pozitif çıkınca izolasyon için serbest bırakılarak, evinde karantinaya alındı.

DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı
GÜNDEM
DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon
GÜNDEM
Diyarbakır’da terör paylaşımlarının ardından DBP il binasına operasyon

Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi
GÜNDEM
Yedek parti de DBP de Kandil’in şubesi
Günde 500 gram altın çıkarıyorlar

Günde 500 gram altın çıkarıyorlar

​Köylüler eksi 40 dereceye aldırış etmeden özel kıyafetlerle arıyor.
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.
80 hedef imha edildi

​PKK'ya yönelik Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel yayınına gönderme.

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi

Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.